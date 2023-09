Habitué des bonus de bienvenue, vous pensez qu’une banque en ligne ne peut plus vous surprendre ? Réservez votre jugement, car Fortuneo propose en ce moment une prime pouvant aller jusqu’à 230 euros, auxquels elle rajoute 100 euros de bons d’achat pour l’ouverture d’un premier compte. Mais attention, cette offre est à durée limitée et prendra fin le 29 septembre 2023.

Franchir le pas du changement de banque est toujours délicat, que l’on soit sujet ou non à la phobie administrative. Pourtant, préférer une banque en ligne à une banque traditionnelle présente de nombreux avantages : frais réduits, grande disponibilité des conseillers ou encore offres préférentielles à l’ouverture d’un compte. Digitaliser la gestion de son argent n’a jamais été aussi simple. Toutefois, face à la jeunesse toute relative du marché, les consommateurs restent frileux, souvent à tort.

Fort de plus de 20 ans d’expertise, Fortuneo fait partie des exceptions et prouve qu’une banque en ligne peut bénéficier d’une belle longévité dans le milieu. Dans le giron d’un grand groupe bancaire français, cet acteur central, élu par PriceBank comme la banque en ligne française la moins chère en 2023, n’a donc pas à rougir face aux acteurs traditionnels ou à la concurrence directe.

Mieux, Fortuneo frappe fort et propose, via le code FTN0923* de bénéficier d’une prime allant jusqu’à 230 euros pour une première ouverture d’un compte de dépôt avec la carte Gold CB Mastercard suivie de 5 paiements réalisés au moyen de la carte souscrite dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte.

Comment fonctionne la prime de bienvenue de Fortuneo ?

Jusqu’au 29 septembre 2023 inclus, pour toute ouverture d’un premier compte bancaire (compte individuel ou compte joint) avec la carte Gold CB Mastercard, Fortuneo propose une prime de bienvenue à laquelle la banque adjoint 100 euros de bons d’achats, pour le transfert de l’ensemble de vos opérations (virements, prélèvements, salaire…) dans le cadre d’une mobilité bancaire.

Trois cartes sont disponibles chez Fortuneo. // Source : Fortuneo

Par exemple, si vous choisissez la carte Fosfo Mastercard, Fortuneo vous offre une prime de 70 euros, et si vous optez pour une carte Gold CB Mastercard, la banque en ligne vous propose 150 euros de prime de bienvenue. À ce bonus, la banque ajoute 80 euros supplémentaires si vous lui confiez la mobilité bancaire, ainsi que 100 euros en bons d’achat si vous décidez de transférer l’ensemble de vos opérations sur votre nouveau compte bancaire Fortuneo. Attention, les cartes Classique et World Elite ne sont pas éligibles à cette offre.

Pour en profiter, il vous faudra impérativement indiquer le code FTN0923* lors de l’ouverture de votre compte de dépôt accompagnée de la carte Gold CB Mastercard et de la mobilité bancaire. La souscription devra impérativement s’effectuer d’ici au 29 septembre 2023. Il vous faudra ensuite effectuer au moins 5 paiements avec votre nouvelle carte bancaire, et ce, dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte.

Dernier détail à ne pas négliger : vous avez jusqu’au 27 octobre maximum pour envoyer à l’organisme bancaire toutes vos pièces justificatives.

Quels sont les avantages de posséder un compte chez Fortuneo

Passer chez Fortuneo présente plusieurs avantages. Le premier réside dans ses tarifs concurrentiels. L’ouverture d’un compte individuel ou joint est, par exemple, gratuite sous conditions d’utilisation (un paiement par carte par mois).

L’obtention d’une carte de débit est également gratuite (sous conditions**) et aucun frais mensuel n’est prélevé pour leur utilisation**. Mieux, il n’y a pas de frais appliqués sur les paiements et retraits par carte bancaire, partout dans le monde, et ce quelle que soit la carte choisie (hors frais éventuels prélevés par l’établissement propriétaire du distributeur).

Fortuneo met par ailleurs à disposition de ses clients une application simple et intuitive, pour gérer ses comptes ainsi que son budget (fonctionnalité disponible uniquement pour la carte Fosfo Mastercard). Elle permet notamment la visualisation de son solde en temps réel et la génération de cartes virtuelles pour sécuriser ses paiements.

L’application Fortuneo permet de gérer ses comptes et ses cartes, virtuelles ou non. // Source : Fortuneo

L’établissement bancaire permet aussi l’ouverture d’un ou plusieurs plans d’épargne comme le Livret A, le Livret+ (compte sur livret) ou le LDDS. Mieux, pour les plus audacieux, il est possible de souscrire à un contrat d’assurance-vie, un PEA (Plan d’Épargne en Action)****, d’investir sur le marché des titres avec un compte Bourse, de solliciter des prêts personnels auprès de Younited Credit ou encore des crédits immobiliers.

Comment quitter sa banque pour passer chez Fortuneo ?

Changer de banque est devenu beaucoup plus simple qu’avant, d’autant plus que Fortuneo s’occupe d’une grande partie de la migration vers votre nouveau compte grâce à son service NeoChange, un service d’aide à la mobilité bancaire. Le fonctionnement est simple et rapide, en deux étapes. Vous pouvez transférer l’essentiel de vos opérations bancaires sur votre nouveau compte Fortuneo.

La carte Fosfo de Fortuneo. // Source : Fortuneo

Pour cela, il vous suffit de saisir votre RIB depuis l’espace dédié et signer électroniquement votre mandat de mobilité bancaire. Fortuneo contacte alors la banque dans laquelle se trouvent vos opérations afin de les transférer sur votre nouveau compte.

Il ne vous reste plus qu’à suivre et contrôler l’avancement du transfert de vos opérations depuis un espace sécurisé dédié.

Et si vous avez la moindre question, des conseillers sont disponibles à tout moment par email ou par téléphone.

*Mentions légales de l’opération Fortuneo.

** La délivrance d’une carte bancaire Fosfo Mastercard, Gold CB Mastercard et World Elite CB Mastercard est soumise à l’acceptation de la demande par Fortuneo, sous réserve de remplir les conditions d’octroi en vigueur. Gratuité sous réserve de remplir les conditions tarifaires en vigueur (voir Fiche tarifaire).

*** Hors frais éventuels prélevés par l’établissement propriétaire du distributeur.

Voir les conditions tarifaires de Fortuneo.

Voir les conditions tarifaires de Fortuneo. **** Supports d’investissement présentant des risques de perte en capital. Contacter les experts de Fortuneo pour obtenir des informations et conseils précis en la matière.

