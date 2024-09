Si o2Switch se démarque de prime abord par son offre illimitée, il ne s’agit pas là du seul atout de l’hébergeur web français. Support technique réactif, serveurs dernier cri, sécurité renforcée : la liste des avantages proposés parle d’elle-même.

Pour beaucoup, créer un site internet se cantonne généralement à produire du contenu et imaginer un design ad hoc pour le mettre en valeur. Sauf qu’en réalité, créer un site internet, c’est aussi (et surtout) rentrer dans tout un tas de considérations techniques que l’on regroupe sous un terme général : l’hébergement. Choix du nom de domaine, gestion des bases de données et du stockage des ressources, interface de gestion, certificats SSL et autres joyeusetés : la liste est longue et un peu velue si l’on ne s’y connaît pas un tantinet en la matière.

Autant de services que l’on peut mettre en place soi-même, mais qui sont le plus souvent délégués à un hébergeur. Encore faut-il choisir le bon. Car en la matière, tous ne se valent pas. Il existe même des disparités assez importantes entre les sociétés qui fournissent ce type de services, que ce soit au niveau de la qualité des prestations, des fonctionnalités offertes, ou même du prix. Et c’est là qu’intervient o2Switch, hébergeur de renom. L’hébergeur français propose en effet une offre illimitée qui possède de sérieux atouts, que l’on débute dans la création de sites ou que l’on soit professionnel.

Un hébergement web illimité, c’est quoi exactement ?

Cela peut paraître évident dit ainsi, mais un hébergement web illimité, c’est… un hébergement web qui propose des ressources sans limites (d’où son nom). Pour faire fonctionner un site web et le mettre en ligne, il faut nécessairement avoir un endroit où le stocker. Un endroit où vous pourrez installer toute son infrastructure (base de données, design, panneau de contrôle, etc) ainsi que le contenu destiné à l’alimenter (textes, images, médias divers).

Dans la très grande majorité des cas, c’est l’hébergeur que vous aurez choisi qui va fournir cet espace de stockage, de quelques dizaines (voir centaines dans de rares cas) de gigas, que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Un espace de stockage « fini », donc. Dans le cas d’un hébergement illimité, cet espace de stockage est aussi étendu que vos besoins. Pas de limite ni de restriction. Pas de surcoût non plus. Vous utilisez autant de gigas que vous le souhaitez sans limites.

Certains hébergeurs, comme o2Switch, vont même un peu plus loin et proposent une formule illimitée qui dépasse le simple cas du stockage, en proposant par exemple la création illimitée de sites web ou de bases de données.

Serveurs, sécurité, fiabilité : pourquoi faire confiance à o2Switch ?

Outre l’aspect illimité et le positionnement avantageux de son offre, pourquoi placer son hébergement web entre les mains d’o2Switch ? Très concrètement, il existe plusieurs avantages qui font de cet hébergeur un partenaire de confiance. À commencer par le fait qu’il s’agit d’une société 100 % française.

Le siège de la société, le personnel, ainsi que l’hébergement des données : tout est situé en France, à Clermont-Ferrand pour être plus précis. C’est d’ailleurs là-bas que le fournisseur a installé ses data centers, au sein d’une infrastructure entièrement gérée par ses soins, et conforme à la législation en vigueur dans l’UE. Une bonne manière de garantir non seulement la sécurité des données qui sont stockées, mais aussi de gérer au mieux la maintenance des serveurs.

La société mise d’ailleurs énormément sur la qualité de ses serveurs. Stockage 100 % NVMe, bande passante et trafic illimité, possibilité d’ajouter de la puissance en cas de besoin (jusqu’à 12 CPU et 48 Go de RAM) : rien à redire de ce côté-là. Mieux, o2Switch propose actuellement l’un des meilleurs uptime du marché avec des serveurs en ligne à 99,9 %.

Les serveurs d’o2Switch sont installés et gérés en France, à Clermont-Ferrand. // Source : Google

La sécurité comme la fiabilité, aussi bien sur le plan matériel que logiciel, sont d’ailleurs l’une des préoccupations majeures d’o2Switch. La société met un point d’honneur à tester régulièrement ses solutions afin d’éviter les bugs et réduire au maximum le risque d’accidents. Même chose au niveau de la maintenance des serveurs. Il est d’ailleurs possible de monitorer en temps réel l’état du serveur sur lequel sont hébergées vos données, ainsi que les opérations de maintenance qui y sont planifiées.

En cas de pépin (cela peut arriver), il est toujours possible de faire appel au service client d’o2Switch. Que ce soit par mail, téléphone ou en générant un ticket, chaque hébergé peut contacter un interlocuteur quand bon lui semble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Petit plus appréciable, o2Switch mène une politique visant à réduire l’impact écologique de son activité. Son infrastructure utilise ainsi des systèmes de climatisation peu énergivores, tandis que l’énergie utilisée est décarbonée au maximum.

o2Switch, une offre unique, claire et complète pour lancer son site web

Si la plupart des hébergeurs proposent des offres à géométrie variable, o2Switch a, de son côté, fait le choix de la simplicité. Pas besoin de compulser des pages de documentation pour découvrir le forfait qui convient le mieux à votre usage, ou de comparer 18 offres en détail pour découvrir leurs différences. o2Switch, c’est une offre unique qui comprend tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour lancer votre site internet.

Une offre qui propose de nombreux services en illimité (espace disque, sous-domaines, alias, etc), à un tarif très abordable. Actuellement, l’offre unique d’o2Switch est ainsi proposée à 2,59 euros HT par mois pendant un an, grâce au code de réduction XTREM. Une fois cette année révolue, l’offre reprendra son tarif initial, soit 7 euros HT par mois.

L’offre d’hébergement d’o2Switch en détail. // Source : o2Switch

Confiant dans la qualité de son offre et des services proposés, o2Switch pratique une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Une bonne manière de tester cet hébergement illimité et de voir si cela correspond à vos besoins.