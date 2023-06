Après plusieurs mois de discussion, le Pentagone et Elon Musk ont trouvé un accord pour le déploiement de Starlink en Ukraine.

Elon Musk et l’Ukraine peuvent être content. Dans un communiqué publié le 1er juin 2023 que Bloomberg a pu consulter, le Pentagone a annoncé la signature d’un contrat pour pouvoir utiliser les terminaux et les services de Starlink, la société de réseau par satellite du sulfureux milliardaire, en Ukraine. Entre l’Ukraine et Elon Musk, les relations n’étaient pas au beau fixe. Le propriétaire de Twitter et de SpaceX avait demandé plus de financement pour fournir ses kits Starlink. Des militaires ukrainiens avaient signalé des perturbations sur les systèmes qu’on leur a fournis. Dans les faits, une grande partie des kits étaient payé par le département de la défense américain.

Selon l’agence Bloomberg, les achats du Pentagone chez SpaceX se feront probablement dans le cadre de l’ « Ukraine Security Assistance Initiative », programme de financement américain pour soutenir l’Ukraine dans la guerre contre la Russie. Washington avait promis en décembre 2022 d’aider le pays attaqué avec des « terminaux et des services » de communication par satellite au pays.

Des kits Starlink offerts à l’Ukraine dès les premiers jours de l’invasion. // Source : Mykhailo Fedorov

Le Pentagone refuse de donner plus de détails sur ce contrat avec Space X pour des raisons de sécurité. On ne sait donc pas si les 400 millions de dollars réclamés par le milliardaire pour maintenir la connexion de 20 000 terminaux déjà déployés, ont été obtenus.

Starlink, un atout important pour l’Ukraine

Le gouvernement américain rappelle qu’il s’agit d’un enjeu important, puisque « les communications par satellite constituent une couche vitale du réseau de communication global de l’Ukraine et le département passe des contrats avec Starlink pour des services de ce type ».

Les compétences de Starlink représentent un atout majeur pour les Ukrainiens. Depuis le début du conflit, Elon Musk et SpaceX proposent les services de son entreprise à la population ukrainienne pour différents usages. D’abord pour permettre de maintenir des réseaux mobiles et Internets dans les villes attaquées ou pour permettre aux militaires ukrainiens de communiquer. Plus important encore pour la défense du pays, ces kits sont nécessaires pour faire fonctionner de nombreuses armes technologiques, ainsi que pour les communications entre militaires. Les essaims de drone armés envoyés par les forces ukrainiennes s’appuient souvent sur le réseau Starlink. Au point que les paraboles de Starlink seraient devenues des cibles privilégiées de l’armée russe, selon Elon Musk.

Un drone ukrainien détourné pour larguer des mortiers. // Source : Aerorozdivka

Ce dernier a exprimé à plusieurs reprises son souhait de ne pas voir la technologie de Space X prendre part de manière plus importante au conflit. Un moyen aussi pour le milliardaire de s’assurer que le Pentagone continuera à mettre les moyens pour acheter ses produits et continuer à aider l’Ukraine. Maintenant que le contrat, Elon Musk peut s’assurer les faveurs du Pentagone.

