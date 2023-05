La BBC, la chaîne britannique diffusant l’Eurovision 2023, s’inquiète de potentielles cyberattaques lors de la soirée du samedi 13 mai. Des hackers russes pourraient encore une fois tenter de perturber l’événement.

Des hackers pourraient tenter de gâcher la fête. Une dirigeante de la BBC, la principale chaine de télévision britannique, a déclaré au Guardian ce 10 mai que la principale préoccupation des diffuseurs de l’Eurovision était le risque d’une cyberattaque. L’événement se déroulera à Liverpool ce 13 mai. Le Royaume-Uni se chargera d’accueillir l’édition 2023 après la victoire de l’Ukraine en 2022, le pays attaqué ne pouvant organiser une telle soirée pour des raisons de sécurité.

Kate Phillips, directrice des programmes de la BBC, ajoute que de multiples plans d’urgences ont été mis en places. « Les cyberattaques sont notre principale source d’inquiétude car elles sont de plus en plus fréquentes », a-t-elle déclaré. « Nous sommes conscients d’être exposés, mais je pense que tout a été fait pour atténuer ce risque ». Naturellement, tous les regards se tournent vers la Russie.

Les scénarios sont nombreux : attaque par déni de service pour saturer un site, diffusion de message, tentative de perturber les votes par téléphone. Des experts du Centre national de cybersécurité britannique ont d’ailleurs travaillé sur la protection du scrutin et des points attribués par téléphone. Les opérations d’hacktivistes russes contre l’Occident sont de plus en plus nombreuses, elles causent certes peu de dégâts, mais peuvent toujours interférer dans le bon déroulement de la soirée.

La Russie entretient l’hacktivisme pour créer un sentiment d’anxiété en Occident // Source : Numerama avec Midjourney

Des attaques contre l’Eurovision en 2022

Si le risque est autant pris au sérieux, c’est que des hackers ultranationalistes russes ont déjà tenté de perturber l’événement. En 2022, les forces de l’ordre italiennes ont déclaré avoir freiné plusieurs attaques informatiques provenant des principaux collectifs d’hacktivistes, Killnet et Légion. Les pirates avaient ciblé de nombreux sites italiens pendant la prestation du groupe ukrainien.

Autre exemple, en 2019, la diffusion en ligne des demi-finales de l’Eurovision en Israël a été piratée pour montrer des avertissements de tir de missiles et des images d’explosions dans la ville hôte, Tel Aviv. Le gouvernement avait accusé le Hamas. Israël étant qualifié encore cette année, des opérations similaires sont possibles.

