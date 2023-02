Un collectif d’hacktivistes russes a attaqué des sites web de l’OTAN, entravant l’organisation d’une opération de transports de fournitures médicales en Turquie.

Les catastrophes naturelles et humanitaires ne changent rien à l’activité des pirates. Des hacktivistes russes ont attaqué des services de l’OTAN, perturbant les activités humanitaires de l’Alliance en direction de la Turquie et la Syrie, rapporte le média britannique The Telegraph le 12 février. Un séisme a frappé les deux pays le 6 février, causant la mort de plus de 35 000 personnes.

Alors que l’Organisation militaire Nord-Atlantique s’est engagée à fournir une aide aux victimes, des groupes de hackers russes ont lancé des opérations pour perturber le système informatique de l’OTAN au même moment. L’attaque par déni de service (DDoS) a mis hors service de nombreux sites web, dont celui du quartier général des opérations spéciales en Belgique et de la capacité de transport aérien stratégique (SAC), qui dépend de l’Alliance. Cette entité assure les transports aériens, militaires et humanitaires.

Un harcèlement constant des ennemis déclarés de Moscou

Si ce type d’attaque permet généralement de mettre en panne un site, les perturbations et le temps consacré à la remise à niveau ont entravé le transport de fournitures médicales vers la base aérienne d’Incirlik, dans le sud de la Turquie.

L’OTAN a confirmé la cyberattaque. Un cadre a déclaré aux journalistes britanniques : « Nos experts en cyber travaillent sur un incident qui touche certains sites web de l’Organisation ». Killnet, le principal collectif d’hacktivistes, a revendiqué l’attaque sur son canal Telegram.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des groupes de pirates russes – considérés comme sponsorisés par le Kremlin – s’attaquent aux sites des ennemis désignés de Moscou, Killnet, NoName057 ou encore Anonymous Russia sont parmi les collectifs les plus actifs. Ces collectifs s’organisent sur Telegram et sont constamment à la recherche de nouveaux membres, proposant même de payer les participants. Si généralement les attaques ont peu d’impact, il arrive qu’une perturbation ait des conséquences plus graves, à l’instar de l’opération du 12 février.

