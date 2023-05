Pour lutter contre les tentatives d’hameçonnage, Google a décidé d’adopter la célèbre coche bleue des réseaux sociaux dans Gmail. Elle sera automatiquement attribuée aux entreprises qui ont rejoint le programme BIMI, qui permet de vérifier l’authenticité d’un expéditeur.

Depuis l’arrivée d’Elon Musk chez Twitter, la « certification » n’a jamais autant fait parler. Autrefois réservée aux personnalités publiques (à quelques exceptions près, comme les applications de rencontre qui l’attribuent après avoir vérifié une carte d’identité), la coche bleue a perdu tout son sens lorsqu’Elon Musk a décidé de la commercialiser moyennant un abonnement de 9,60 euros par mois. Une idée reprise par Mark Zuckerberg et Meta, qui rêvent aussi de gagner de l’argent sans rien faire en commercialisant la coche bleue à tous les utilisateurs de Facebook et Instagram, même s’ils sont « anonymes ».

Avec tout ce chaos, on aurait pu craindre que Google décide lui aussi de vendre des badges bleus à ses utilisateurs. Son approche est heureusement plus honorable : la coche de certification va permettre d’identifier les vraies entreprises dans Gmail, pour ne pas se faire avoir par un phishing trop ressemblant.

Un badge bleu et un logo

Pour avoir la coche bleue dans Gmail, pas besoin de candidater à un nouveau programme de vérification étrange. Google va l’ajouter automatiquement aux membres du programme BIMI (Brand Indicators for Message Identification), qu’il supporte depuis 2021. Ce programme permet aux entreprises d’ajouter un logo à leurs mails (généralement le leur), pour faire savoir aux utilisateurs qu’il s’agit de mails authentiques. Quand vous recevez un mail de Netflix ou Airbnb dans Gmail (ou ailleurs, l’appli Apple Mail supporte aussi le programme BIMI), alors leurs photos de profil montrent leurs logos. Cela veut dire qu’il s’agit d’adresses certifiées.

Dans cette capture d’écran, il y a deux moyens de vérifier l’authenticité du mail. Le logo Google à gauche et la coche bleue à droite. // Source : Google

Google constate néanmoins que tout le monde n’est pas au courant de cette technique d’authentification, ce qui le motive à aller plus loin. En rajoutant une coche bleue à côté du nom de l’expéditeur, quand celui-ci est certifié BIMI, Google se dit qu’un plus grand nombre d’utilisateurs remarquera la différence. Difficile de lui donner tort.

Peut-on avoir une coche bleue dans Gmail sans être une entreprise ? La réponse est non, puisque le programme BIMI a vraiment été créé contre le phishing (et nécessite une adhésion à un programme payant qui coûte 1 500 dollars par an, mais qui est indépendant de Google ou Apple). À terme, nous ne serions pas surpris de voir le reste de l’industrie s’inspirer de cette initiative Gmail, pour faire de la coche bleue le nouveau moyen officiel d’identifier un vrai mail.

