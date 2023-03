TikTok propose un logiciel pour développer des applications, tout en demandant un échange de données d’utilisateurs. Numerama a pu consulter la liste des 28 000 apps dans le monde qui envoient des infos au groupe chinois.

TikTok n’est pas seulement un réseau social, c’est aussi un géant de la tech qui a élargi ses services. Sa maison mère, nommée ByteDance, a par exemple développé un outil – que l’on appelle SDK – pour aider des sociétés à créer une application. Or, l’utilisation de ce produit impose un échange de données avec TikTok, notamment pour le ciblage publicitaire et le partage de vidéos. Au total, plus de 28 000 apps à travers le monde utilisent ce logiciel, a révélé le média américain Gizmodo le 2 mars 2023. Il est possible d’examiner cette liste grâce à Appfigures, un service d’analyse des applications. Numerama a eu accès à cette plateforme et a pu se concentrer sur les applications populaires en France.

Premièrement, il serait impossible de toutes les énumérer, puisque 7 430 produits sont disponibles en langue en française. Près de 5 000 sont des jeux mobiles. On tombe ensuite sur une pléthore d’éditeurs de photo, vidéos, des scans par smartphones, des convertisseurs PDF.

Des apps téléchargées plus de 100 millions de fois

En classant les applications en fonction des téléchargements, Canva est en première position : cet outil de retouche a été téléchargé plus de 100 millions de fois dans le monde. Le podium est complété par le jeu Mobile Legens : Bang Bang, développé par la société chinoise Shanghai Moontoon et un autre service d’édition, PicsArt AI photo editor. Dans le top 10, on trouve également l’un des leaders mondiaux du e-commerce, AliExpress. Rien d’étonnant, puisqu’il s’agit déjà d’un groupe chinois. D’autres applications de montage utilisent le SDK de TikTok, telles qu’Adobe Premiere Rush, VSCO ou encore Vivavideo.

Quant aux jeux mobiles, on peut citer Fruit Ninja, Cut the Rope, Asphalt 8, Disney Magic Kingdom, Flight Pilot 3D simulator, Tetris ou Sudoku classic Suduko parmi les plus populaires.

En fouillant dans la liste, on tombe sur d’autres applications intéressantes et connues : Binance, l’une des plus importantes plateformes d’échanges de crypto-monnaies, μTorrent, un logiciel gratuit de partage de fichiers ainsi que Meme generator, une application pour générer des mèmes.

Le top 10 des applications les téléchargées utilisant le logiciel de TikTok // Source : Numerama / Appfigures

Jason Grosse, le porte-parole américain de TikTok avait déjà réagi à l’article de Gizmodo, en déclarant « qu’un SDK est un ensemble d’outils qui aident les développeurs de logiciels à créer des applications pour une plate-forme spécifique. Les SDK TikTok sont utilisés pour partager, pas pour collecter des données. Le partage se fait dans les deux sens entre les applications, les données allant et venant de TikTok. Nous ne collectons pas de données à partir de ces SDK, à l’exception des informations de base sur l’utilisation de ces SDK ». Sans préciser, cependant, la nature de ces données.

Un réseau dans le viseur des autorités

Les SDK ne sont pas une nouveauté et n’étaient pas polémiques jusque-là. Google fourni un outil similaire, par exemple. Le partage de données avec ces logiciels a commencé à soulever des questions après la mise en lumière du SDK de Yandex, un géant de la tech russe, de plus en plus proche du Kremlin. Numerama avait fourni une liste des applications françaises passant par ce kit de développement.

TikTok est toujours plus pointé du doigt à cause du manque de détails sur le traitement de données et le flou autour du partage de ces infos avec le pouvoir chinois. En décembre 2022, l’AFP a révélé que le groupe ByteDance avait espionné deux journalistes pour retrouver de potentielles « taupes » dans l’entreprise. Le gouvernement américain ainsi que la commission européenne ont pris des décisions drastiques dans la foulée, interdisant l’app à tous les fonctionnaires de leurs institutions. Or, le SDK de TikTok montre qu’il ne suffit pas de bannir le réseau social, puisque le groupe a placé des pions un peu partout sur le web. Le bras de fer est engagé.

