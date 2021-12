Une nouvelle extension pour Chrome et Firefox permet d’y voir plus clair lors des recherches sur Amazon. Amazon Brand Detector va surligner tous les produits commercialisés directement par Amazon, même quand ces derniers n’indiquent pas leur filiation de manière claire.

Amazon n’est pas qu’une place de marché où les marques listent leurs produits en tout genre. Le roi de la vente en ligne commercialise également de très nombreux objets sous sa propre marque. Ou plutôt, sous ses propres marques.

Des produits Amazon en pagaille

Depuis quelques années, Amazon a créé de nombreuses filiales qui commercialisent des objets aussi divers que des chargeurs de téléphone, des produits ménagers ou des couches-culottes. Il y a bien sûr Amazon Basics, qui indique sa filiation dans son nom, mais il en existe beaucoup d’autres qui sont plus discrètes quant à leur appartenance au groupe de Jeff Bezos. Mais grâce à une nouvelle extension pour Firefox et Chrome, plus aucune marque Amazon ne passera sous le radar.

Créé par le site TheMarkup le 29 novembre 2021, Amazon Brand Detector va s’acquitter d’une tâche simple : surligner tous les produits appartenant à une marque Amazon dans les résultats de recherche du site. Ainsi, si vous cherchez des couches pour enfant sur Amazon, vous pourrez voir que la marque Mama Bear, listée en premier résultat, est en fait une des nombreuses branches d’Amazon. Même chose si vous cherchez « caleçon », la marque Lower Eats, qui commercialise un lot de 6 boxers à 28 euros, est en fait une marque Amazon.

Une filiation pas toujours très claire

Sur la plupart des produits, un petit texte en gris clair, juste en dessous de la photo, indique que ces produits font partie du catalogue Amazon. Mais sur certaines recherches, la filiation n’est pas mentionnée. En effet, si vous cherchez « chaussures » sur Amazon, vous pourrez voir que la botte pour homme de la marque Find, classée à côté de deux paires de baskets Puma, est en fait un produit Amazon, même si rien ne l’indique clairement. Même chose pour une recherche « souris sans fil ». L’accessoire Cimetech qui apparait à côté d’un modèle Logitech est en fait un produit Amazon, même si ce n’est pas marqué. Les marques de café Solimo ou Consuelo appartiennent aussi à Amazon, mais difficile de le savoir sans cette petite extension.

C’est d’ailleurs précisément pour identifier ces marques discrètes que l’extension a été créée. D’après une enquête menée par The Markup en octobre 2021, Amazon liste régulièrement des produits issus de ses propres marques avant ceux de la compétition, même si ces derniers ont une meilleure note ou font plus de vente.

C’est loin d’être la première fois qu’Amazon est accusé de pratique anticoncurrentielle. Début 2021, la marque Peak Design avait accusé Amazon de contrefaçon après que le géant se soit mis à commercialiser un sac Amazon Basics qui ressemble comme deux gouttes d’eau à un modèle de Peak Design. Fin 2020, une longue enquête du Wall Street Journal détaillait la politique agressive d’Amazon qui n’hésitait pas à sacrifier les prix d’un produit Amazon, juste pour désavantager une marque concurrente.

Amazon Brand Detector ne permettra sans doute pas de mettre fin à ce genre de pratique, mais l’extension permet au moins de savoir où arrive l’agent dépensé sur la plateforme. D’après un décompte effectué par TheFrenchWeb en 2018, Amazon avait déjà à l’époque 70 marques propres. La plateforme n’en liste que quelques-unes sur sa page dédiée.

