SFR annonce le 16 octobre la vente de smartphones 5G en France. Seul (petit) problème : il n'existe pas encore de réseau prêt à l'emploi dans l'Hexagone. Les fréquences n'ont d'ailleurs même pas encore été distribuées.

SFR l’assure : ce mercredi 16 octobre, l’opérateur vient de « franchir une nouvelle étape vers la concrétisation de la 5G en France ». Non pas en multipliant les expérimentations sur la nouvelle génération de la téléphonie mobile. Non pas, non plus, en lançant ses premiers forfaits taillés pour l’ultra haut débit mobile (le processus pour répartir les fréquences entre opérateurs n’est même pas encore lancé).

Cette étape dont se satisfait SFR, c’est la mise en vente de trois smartphones annoncés comme « compatibles 5G ». Il s’agit du Xiaomi Mi Mix 3 5G, du Huawei Mate 20 X 5G et du Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Seul problème (et pas des moindres) : il n’existe aucun réseau 5G en France qui soit prêt pour un usage commercial : ce n’est qu’à partir de 2020 que les opérateurs vont pouvoir officiellement s’y mettre.

Pas d’urgence à s’équiper

Alors, pourquoi vendre des produits dont la caractéristique principale ne sera pas utilisable avant quelques mois ? Parce que SFR semble considérer que parmi ses clients, il y en aura qui voudront être parmi « les premiers à en maitriser les bénéfices, dès que la 5G sera activée ». Et parce que c’est aussi l’occasion de se mettre en avant face aux concurrents que sont Orange, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Les clients SFR peuvent donc dès à présent « être prêts pour la 5G et d’en devenir les précurseurs ». Cependant, il faut savoir que la 5G ne sera pas immédiatement disponible sur tout le territoire dès 2020. Comme pour les générations précédentes, comme la 3G et la 4G, il faudra au moins dix ans pour approcher un très haut niveau de couverture mobile en 5G, supérieur à 90 %.

Dès lors, selon l’endroit où vous vivez, il n’est pas pertinent de se précipiter sur ce type de smartphone — si vous en achetez un, faites-le pour une fonction que vous pouvez utiliser tout de suite –, surtout si vous vivez à la campagne, en montagne ou en outre-mer. Certes, les règles de déploiement vont forcer les opérateurs à tenir compte des zones peu denses, mais il est sûr que les urbains seront priorisés, pour des raisons économiques.

Les smartphones que propose SFR ont tous déjà quelques mois de carrière : le Mi Mix 3 date du début d’année en France, tandis le Mate 20 X est sorti fin 2018. Quant au Galaxy Note 10+, il a été annoncé en août. S’ils sont bien sûr loin d’être obsolètes, il faut avoir en tête qu’ils seront sans doute moins séduisants au moment de l’arrivée de la 5G, car ils feront alors face à de nouveaux modèles 5G plus modernes.

