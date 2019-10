Une page d'assistance de Canal+ annonce l'arrivée d'une nouvelle offre pour les clients de Free. Celle-ci permet de bénéficier de la chaîne gratuitement pendant un an, à condition de se réengager sur la même durée.

Après avoir inclus la formule de base de Netflix dans son offre Freebox Delta, Free vient maintenant de se rapprocher de Canal+. C’est la découverte faite ce 7 octobre par le site Univers Freebox, grâce à une information remontée par l’un de ses lecteurs : d’après une page d’assistance mise en ligne sur le site de Canal+, la chaîne cryptée et l’opérateur vont lancer une offre spéciale « CANAL+ offert pendant 12 mois ».

De toute évidence, cette opération spéciale devrait être (très ?) prochainement être mise en avant par les deux parties, puisqu’il est question d’une offre à activer avant le 31 décembre 2019 — on imagine que la campagne durera bien plusieurs semaines. Les personnes intéressées doivent néanmoins savoir que l’accès à l’offre est conditionné à un réengagement auprès de Free pendant un an.

Quid de Netflix ?

La page d’assistance, qui se présente sous la forme d’une foire aux questions, précise aussi que la formule est « strictement réservée aux clients Free non abonnés à une offre Canal+ ou Canal+ Series ». Les personnes qui ont déjà un abonnement ne sont pas éligibles. Cela étant, Canal+ suggère de contacter l’assistance de Free pour déterminer la meilleure façon de franchir cet obstacle.

Dans la mesure où aucune communication officielle n’est pour le moment fournie ni par Free ni par Canal+, les contours de cette offre sont encore très incertains. On ne sait pas non plus dans quelle mesure cette opération sera liée au partenariat inédit qui a émergé mi-septembre entre Canal+ et Netflix — donc, si par ricochet un accès à Canal+ pourrait aussi induire un accès à Netflix.

Crédit photo de la une : Montage Numerama