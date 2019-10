Selon un rapport de Médiamétrie, 17,3 millions de Français ont regardé au moins un programme sur une plateforme de SVOD au cours de ces 12 derniers mois. Quatre sur cinq l'auraient fait sur Netflix.

Netflix a officiellement 6 millions d’abonnés en France, mais combien de Français utilisent vraiment la plateforme ? Il s’agirait au moins du double, d’après une enquête sur la SVOD (vidéo à la demande par abonnement) menée par Médiamétrie publiée le 3 octobre 2019.

Selon les données de l’institut, 17,3 millions de Français ont regardé au moins un contenu sur une plateforme de SVOD au cours des 12 derniers mois. Parmi eux, 4 sur 5 auraient regardé Netflix. Ce qui revient environ à 13,8 millions de Français et Françaises qui auraient au moins regardé une fois Netflix au cours de l’année écoulée.

Netflix loin devant les autres plateformes de SVOD en France

Ces données semblent cohérentes avec le modèle des plateformes de SVOD : un abonnement permet de créer plusieurs profils, et il n’est pas rare que le nombre de sessions dépasse le nombre autorisé officiellement. Par exemple, un abonnement Standard (11,99 euros par mois) correspond à 2 écrans simultanés, mais vous pouvez créer jusqu’à 5 profils différents.

D’ailleurs, l’étude de Médiamétrie confirme que le partage de compte est courant : 9 personnes sur 10 partageraient leur compte sur une plateforme de SVOD, dont 84 % au sein de leur famille.

Pour obtenir ces informations, Médiamétrie a combiné des données d’une étude d’audience de la SVOD réalisée par Global Vidéo, mais aussi une étude réalisée en ligne auprès de 4 172 internautes français de 6 ans et plus à l’été 2019. Si elles ne sont forcément pas précises à 100 % — et le rapport ne fait que quelques pages —, elles donnent une bonne idée du paysage actuel de la SVOD en France et de la domination de Netflix par rapport aux autres acteurs du marché.

Des dizaines de plateformes sont aujourd’hui accessibles en France, mais il est évident que Netflix est loin devant. Reste à voir les nouveaux entrants comme Disney+ et Apple TV+ peuvent venir grappiller des parts de marché.

