Sosh dévoile ses forfaits pour La Réunion. Deux formules sont proposées, qui encerclent l'offre de Free Mobile.

Ça y est : Sosh a présenté ses forfaits pour La Réunion. La marque à bas coût d’Orange a finalement fait le choix de ne pas s’aligner sur l’offre de Free Mobile, mais de proposer deux alternatives : une à très bas coût, mais percluse de restrictions, et une autre plus onéreuse, mais avec des services et des avantages plus étoffés.

La première formule est facturée 4,99 euros par mois. Elle inclut 2 heures d’appel (DOM-TOM et la Métropole), les SMS et les MMS en illimité et une enveloppe de 200 Mo pour le net en 4G — si la couverture est suffisante. Le forfait est bloqué et sans engagement, et il fonctionne de la même façon s’il est utilisé en Europe.

La seconde offre grimpe à 14,99 euros par mois. La différence avec le premier forfait est le temps d’appel, qui devient illimité, et l’enveloppe pour l’Internet mobile, qui passe à 30 Go. Là aussi, le forfait est sans engagement et peut être utilisé dans les mêmes conditions si vous vous déplacez en métropole ou en Europe.

Les Antilles moins bien loties par Sosh

À titre de comparaison, Free Mobile, qui est présent sur l’île depuis 2017, propose un forfait unique à 9,99 euros. Les appels, les SMS et les MMS sont illimités, tandis que l’enveloppe en données mobiles atteint 50 Go, avec accès à la 4G (en fonction de l’état de la couverture du réseau sur place). Là aussi, c’est sans engagement.

S’il appartient à chacun et chacune de déterminer quel forfait lui convient le mieux (selon ses usages, le prix, les avantages mais aussi la qualité et l’étendue du réseau téléphonique, ce dernier conditionnant pour beaucoup l’intérêt d’une vaste enveloppe mobile), on note que les forfaits réunionnais de Sosh sont plus attractifs que ceux proposés pour les Antilles.

Pour les Antilles, le forfait à 4,99 euros ne compte qu’une heure d’appel et une enveloppe de 50 Mo d’Internet mobile. Quant à l’autre forfait, il est facturé plus cher, à 24,99 euros, et l’enveloppe mobile n’atteint que 3 Go. Il existe toutefois un troisième forfait, qui est facturé à 34,99 euros, et qui lui intègre 20 Go d’Internet mobile. Ces forfaits concernant la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.