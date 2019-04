BFM TV, BFM Business, RMC Découverte et RMC Story ne sont plus accessibles sur la Freebox. La faute à un désaccord entre le propriétaire de ces chaînes, Altice, et le FAI Free.

Ni les négociations en coulisses ni la médiation proposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) n’ont donc permis à Free et Altice de trouver un terrain d’entente satisfaisant pour que le premier ait le droit de diffuser sur sa box les chaînes de télévision du second. C’est donc sur un constat d’échec que les deux parties se sont séparées, officiellement, ce vendredi 5 avril.

Dans un communiqué de presse, le groupe Altice annonce en effet que ses chaînes et services associés de BFM TV, BFM Business, RMC Découverte et RMC Story ne sont désormais plus accessibles dans la Freebox TV. Aux yeux d’Altice, l’impasse dans laquelle le dossier s’est retrouvé est entièrement imputable à Free : celui-ci « a refusé de négocier un accord de distribution », écrit le groupe.

La TNT en secours

Les détails de l’accord qui était sur la table entre Free et Altice ne sont pas connus. Toujours est-il que l’opérateur, qu’il refuse de négocier ou qu’il trouve inacceptables les conditions fixées par Altice, est dans l’obligation de suspendre les chaînes s’il ne dispose pas des droits de diffusion. Sinon, il serait coupable de piratage et ce sont des ennuis bien plus conséquents auxquels il faudrait faire face.

Comme le pointe FrAndroid, certains abonnés Free ont la possibilité d’échapper à cette guerre entre opérateurs grâce à la télévision numérique terrestre (TNT). La coupure du signal ne concerne que la télévision sur IP, qui transite sur le réseau Free. Les personnes disposant d’un tuner TNT conservent l’accès aux chaînes d’Altice. Idem pour celles et ceux qui sont chez un autre opérateur, bien entendu.

Altice, qui possède par ailleurs un opérateur concurrent de Free avec SFR, rappelle que ce blocage est directement « préjudiciable pour les téléspectateurs ». Surtout, le groupe qui appartient à l’homme d’affaires Patrick Drahi y voit une différence de traitement : « Free, après avoir signé des accords avec le groupe TF1 et avec le groupe M6, adopte une position discriminatoire injustifiable » à l’égard de ses chaînes

Ni Free ni sa maison-mère, Iliad, n’ont pour l’instant réagi.

Les chaînes et services associés de BFM TV, RMC Découverte, RMC Story, BFM Business ne sont plus mis à disposition de Free https://t.co/mDqfGmDfCb pic.twitter.com/Zx7fpABjs5 — BFMTV (@BFMTV) April 5, 2019