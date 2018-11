Alibaba a de nouveau battu des records avec sa journée de soldes.

En Europe et aux États-Unis, le géant Alibaba est encore méconnu. Avec des délais longs pour faire arriver des colis, des contrefaçons à foison et un service après-vente quasi-inexistant, la plateforme commerciale qui met en relation industriels et clients n’entre pas dans nos canons commerciaux. Mais elle se passe très bien de cette clientèle : année après année, son Singles Day, fête commerciale inventée par Alibaba, bat des records que n’importe quel e-marchand envierait. Même Amazon.

Ce 11 novembre 2018, la course à la consommation a été lancée par un concert de Mariah Carey et une performance du Cirque du Soleil ayant pour thème l’achat de chaussure. Les promotions ont alors envahi la plateforme Alibaba… et les clients ont répondu présent. En 85 secondes chrono, 1 milliard de dollars ont été dépensés — environ 880 millions d’euros. Il n’a fallu qu’une heure pour atteindre les 10 milliards de dollars dépensés (8,8 milliards d’euros) et les 24 heures de promotion ont permis d’engranger 30 milliards de dollars (26,6 milliards d’euros). À titre de comparaison, le Black Friday aux États-Unis, correspond à peu près à 5 milliards de dollars. Le Cyber Monday peine à atteindre les 7 milliards de dollars.

En une journée de promotions, Alibaba parvient à la moitié du chiffre d’affaires réalisé par Amazon en un trimestre

On peut aussi mettre ce chiffre en perspective en regardant le chiffre d’affaires total d’Amazon, leader occidental de l’e-commerce, au 3e trimestre de 2018 : 56,6 milliards de dollars. Cela signifie qu’en une journée de promotions, Alibaba parvient à la moitié du chiffre d’affaires réalisé par Amazon en un trimestre. De quoi donner le tournis. D’autant que, année après année, Alibaba avance petit à petit vers une internationalisation de son événement, notamment via l’application AliExpress. Si les performances ne sont pas encore aussi bluffantes qu’en Chine, on a pu voir plusieurs médias, francophones et anglophones, relayer des offres pendant cette journée — signe que les clients occidentaux commencent à être prêts.