Des dizaines de comptes Twitter qui appartiendraient à des employés des centres de distribution d'Amazon enchaînent les gazouillis pour défendre leur entreprise. Ces « ambassadeurs » obtiendraient en échange des bons d'achat et jours de congé.

Des dizaines d’employés d’Amazon ont été encouragés à créer un compte Twitter spécial pour défendre leurs conditions de travail dans les centres de distribution de l’entreprise, ont rapporté plusieurs médias américains le week-end du 25-26 août 2018.

Cette découverte survient à la suite d’un premier tweet d’un internaute, datant du 23 août, qui a repéré l’existence de nouveaux profils Twitter qui se présentent tous sous la même forme : un prénom, un tiret, et la mention « Amazon FC Ambassador », qui signifie « ambassadeur des centres de distribution d’Amazon », suivi d’un petit emoji boîte. Leur photo de couverture représente le logo de l’entreprise de Jeff Bezos.

So Amaz*n has set up an army of bot accounts, allegedly from workers at various fulfillment centers, whose sole purpose is to jump on tweets critical of their benevolent overlord with the same stale cant about great pay & benefits pic.twitter.com/Z7lJWUb7A0 — FLAMBOYANT SHOES GUY 👟👞🌴🍍🥥🌹🌵 (@bornwithatail_) August 23, 2018

Ces comptes, qui pourraient de prime abord passer pour des bots, sont en fait bien tenus par des salariés, a confirmé un porte-parole de l’entreprise au site d’information Quartz le 26 août : « Les ambassadeurs sont des employés qui ont de l’expérience de travail dans des centres de distribution… La chose la plus importante à retenir, c’est qu’ils travaillent ici depuis assez longtemps pour partager honnêtement les faits, en se basant sur leur propre expérience. »

« Une mission temporaire qu’ils nous ont donnée »

Sur leurs comptes, ces dizaines de salariés proposent de « répondre à vos questions » — notamment après les nombreux articles rapportant le fait que des employés gagnent si peu qu’ils doivent avoir recours à des bons alimentaires de l’État, ou bien que les conditions de travail sont si éreintantes que des employés anglais auraient été obligés d’uriner dans des bouteilles pour ne pas prendre de pause et atteindre leurs objectifs.

Mais ces comptes Twitter, qui se répondent beaucoup entre eux, peuvent aussi apparaître dans une conversation qui ne les mentionne pas, mais qui critique les conditions de travail des salariés d’Amazon.

Hello ! I work in an Amazon FC in WA and our wages and benefits are very good. Amazon pays FC employess ~30 % more than traditional retail stores and offers full medical benefits from day 1. Working conditions are very good- clean/well lit- Safety is a top priority at my facility ! — Phil – Amazon FC Ambassador 📦 (@AmazonFCPhil) August 17, 2018

Un ancien « ambassadeur » aurait confié à une journaliste de Yahoo Finance qu’ils étaient tous volontaires et qu’ils ne recevaient pas de bonus sur leur salaire. En revanche, ils seraient rémunérés sous la forme d’un jour de congé, de bons d’achat Amazon et d’« un peu de temps passé loin de l’empaquetage de boîtes ».

Believe it or not, Amazon workers are doing this "voluntarily". Workers who choose to be "ambassadors" don't get extra pay—they usually get a day off, an Amazon gift card and some time away from packing boxes. A former ambassador describes it as "the kiss asses of the dept" to me https://t.co/dxoZSewTBs — Krystal Hu (@readkrystalhu) August 24, 2018

« C’est une mission temporaire qu’ils nous ont donnée », écrit Thomas, un ambassadeur content de « partager son expérience », qui dit tweeter sur son temps libre. Interrogé sur le fait d’être payé pour décrire ses conditions de travail sur Twitter, Phil ajoute quant à lui : « Oui, en tant qu’ambassadeur, j’ai le droit de raconter mon histoire. Mes autres responsabilités sont le stockage, former les nouveaux, résoudre des problèmes, etc. »

Yes, as part of my role as a learning ambassador, I get to tell my story. My other responsibilities include stowing, training new hires, problem solving product issues to name a few. — Phil – Amazon FC Ambassador 📦 (@AmazonFCPhil) August 25, 2018

« Nous sommes payés pour dire la vérité »

« Nous ne sommes pas payés en plus, et je parle souvent du fait que j’adore mon métier. Ça paraît fou, que je puisse apprécier mon travail », ajoute Kara. Isaac, un autre employé, affirme quant à lui : « nous sommes payés pour dire la vérité. »

We are getting paid to tell the truth. That just fine with me… Because the truth shale set you free ! 😊👏 — Isaac – Amazon FC Ambassador 📦 (@AmazonFCIsaac) August 26, 2018

On remarque que les tweets de ces employés zélés présentent certaines similitudes. Il s’agit souvent d’affirmer que leurs conditions de travail sont bonnes et qu’ils ont des pauses correctes. Plusieurs ambassadeurs utilisent étalement la même statistique : Amazon payerait ses employés « 30 % de plus que les autres commerces ». Un pourcentage que l’entreprise aime mettre en avant, mais qui est contesté car Amazon compare le salaire horaire de ses employés de centres de distribution à celui des magasins, et non à d’autres centres de distributions — qui paient généralement un peu mieux.

This week Amazon started creating astroturf accounts that search & reply to tweets criticizing Amazon's working conditions, a normal & regular thing companies do. pic.twitter.com/jons5ci3NL — regular gem (@Choplogik) August 23, 2018

