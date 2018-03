La firme américaine souhaiterait déployer dans l'hexagone « Amazon Channels », son offre de chaînes payantes à la carte, déjà disponible aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Après avoir lancé son offre Amazon Prime Video il y a plus d’un an en France, le géant américain souhaiterait désormais installer en France « Amazon Channels », son bouquet de chaînes payantes, à en croire les informations de nos confrères de BFM Business. Un service déjà disponible aux États-Unis, ainsi qu’en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Des chaînes à la carte

Si l’offre n’est pas sans évoquer celle d’un bouquet Canal Sat, elle se distingue néanmoins par une plus grande souplesse. On s’explique : chaque utilisateur peut sélectionner les chaînes qu’il désire visionner à la carte et, par conséquent, ne payer que pour ce qui l’intéresse. Amazon aurait ainsi rencontré plusieurs chaînes françaises ces dernières semaines.

« Il [Amazon] a fait la tournée d’un peu tout le monde, mais il semble que le projet n’en soit qu’à ses débuts », confirme un bon connaisseur aux Echos. Contactée par différents médias, la firme a préféré se montrer prudente et n’a fait aucun commentaire sur ce qu’elle qualifie « de rumeurs ».

Problèmes d’exclusivité

Il faut dire qu’il lui reste quelques obstacles en chemin, notamment les nombreux contrats d’exclusivité signés entre les éditeurs de chaînes et certains distributeurs. Par exemple, si Discovery et Eurosport sont les deux marques les plus populaires accessibles sur Amazon Channels en Europe, elles ont toutes deux déjà signé des droits de diffusion exclusifs en France (Discovery avec SFR, Eurosport avec Canal+).