Facebook a résolu un bug en vigueur de longue date qui empêchait de bloquer son patron et fondateur, Mark Zuckerberg. Les utilisateurs qui souhaitent l'éviter peuvent désormais s'épargner ses nombreuses publications.

Facebook vient peut-être d’offrir un cadeau de Noël déguisé à ses utilisateurs : ils peuvent désormais bloquer le profil de Mark Zuckerberg sur le réseau social.

La plateforme s’était expliquée en septembre dernier sur l’impossibilité de masquer la voix de son médiatique — et ambitieux ? — patron et fondateur, justifiant d’un souci technique en vigueur depuis 2010 : le nombre trop élevé d’utilisateurs l’ayant déjà bloqué empêchait les autres membres de faire de même. Un bug qui concernait également le profil de sa femme, Priscilla Chan.

Toutefois, comme a pu le constater The Next Web, il est désormais possible de bloquer Mark Zuckerberg comme Priscilla Chan. Pour combien de temps ?