Une sélection de packs PS4 Slim, PS4 Pro et PS VR sont en promotion sur Amazon à partir de 249,99 euros.

Vous attendiez les promotions de fin d’année pour vous équiper d’une nouvelle console et faire le plein de jeux ? Voici votre occasion : plusieurs packs PlayStation 4 Slim et PlayStation VR sont en promotion à partir de 250 euros.

La PlayStation 4 Slim regroupe les mêmes composants que la PlayStation 4. Son petit plus est qu’elle est 30 % plus fine et 16 % plus légère.

La PS4 Pro, quant à elle, est beaucoup plus puissante, elle embarque une configuration avec 4,2 téraflops de puissance, ce qui permet de faire tourner certains jeux en 4K, d’autres en Full HD ou encore avec un traitement HDR.

Pourquoi nous vous les recommandons ?

Parce que ça permet de ne pas avoir à acheter des jeux en plus de la console

Parce que leurs prix sont intéressants

Parce que ça fait un beau cadeau de Noël

Parmi les packs en promotion, on retrouve notamment la PS4 Pro avec une deuxième manette et 3 jeux (Call of Duty WWII, Destiny 2 et Qui es-tu ?) pour 399 euros mais aussi la PlayStation VR avec une caméra et deux jeux (Skyrim et VR Worlds) pour 349,99 euros.

Sinon la PS4 Slim édition spéciale Star Wars Battlefront II est également disponible avec le jeu en édition deluxe pour 299 euros, et si vous ne cherchez que des jeux, le pack avec Destiny 2 (+ émote digital) avec Call of Duty : WWII (+ skin d’arme zombie) est disponible pour 70 euros.

