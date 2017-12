La période des fêtes de fin d’année approche et vous n’avez toujours rien à mettre sous le sapin ? Si vous rêvez d’un Noël high-tech, vous allez certainement trouver votre bonheur dans cet article avec 3 produits immanquables pour des fêtes réussies.

Mieux vaut tard que jamais, dit le proverbe, mais alors que Noël approche, l’urgence se fait sentir. Pour vous aider à gâter quelqu’un, voici trois idées de cadeaux : trois produits immanquables à obtenir, au meilleur prix, pour cette période des fêtes de fin d’année.

Raspberry Pi 3 Model B Raspberry Pi 3 Model B

Le Raspberry PI 3 Model B est le cadeau idéal que tout amateur d’informatique et d’électronique souhaite avoir pour commencer à bidouiller. Pour un petit objet de 85.6 mm par 56 mm, il embarque tout ce qu’il faut pour répondre à vos exigences avec un ARM Cortex-A53 quad-core cadencé à 1,2 GHz, 1 Go de mémoire, un GPU dual-core videocore IV, WiFi et Bluetooth, 4 ports USB 2.0, un port Micro USB 2,5A, un port HDMI, un RJ45, un port jack 3.5 mm, des connecteurs pour écran tactile et APN ainsi qu’un lecteur de cartes Micro SD.

Ses usages sont multiples, le plus connu étant d’en faire une console rétrogaming. Vous pouvez également transformer ce petit boîtier en Media Center, en serveur (NAS, WEB, FTP, VPN …), en ordinateur, en boîte à musique, en cadre photo numérique, et même, pour les plus motivés, en quadcopter radiocommandé. Avec de l’imagination, autant dire que les possibilités sont infinies.

Oculus Rift Oculus Rift

On l’admet : on est encore qu’au début de la réalité virtuelle. Le Virtual Boy de Nintendo en 1995 n’a posé que la première pierre à l’édifice. Problème, il rendait littéralement malades ses utilisateurs avec des maux de têtes et vomissements. Ce n’est qu’en 2016 que Oculus ramène la VR grand public au goût du jour. Même si la technologie était chère à son lancement, le résultat était déjà bluffant.

Si vous êtes d’ores et déjà équipés d’un ordinateur puissant et que vous n’avez pas encore craqué pour un casque de réalité virtuelle, pourquoi ne pas profiter des fêtes pour vous faire plaisir ? L’Oculus est compatible avec une bonne liste de jeux présents sur Steam et d’autres plateformes de téléchargement. Vous pourrez également apprécier les quelques films immersifs et exclusifs conçus pour la plateforme.

DJI Mavic Pro DJI Mavic Pro

Le Mavic Pro est un drone intelligent de la marque DJI. Compact et simple d’utilisation, il pourra voler jusqu’à 7 kilomètres de distance tout en filmant en 4K de magnifiques paysages en vue aérienne. Ce qui rend ce bijou technologique réellement attirant, c’est son côté « intelligent ». En l’utilisant avec votre smartphone, vous avez la possibilité de lui demander de suivre une personne ou un objet en ligne droite ou en effectuant des cercles autour. Vous pouvez aussi le laisser léviter et lui demander vocalement de vous suivre, ou de prendre une photo.

Si vous cherchez un drone particulièrement avancé, le Mavic devrait vous réjouir.

Tous ces produits se retrouvent sur le site du Dénicheur au meilleur prix. Il n’y a pas de petites économies, surtout en période des fêtes.

