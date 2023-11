[Deal du jour] Le Dyson V15 Detect Absolute est un aspirateur balai efficace et complet. Avec son laser embarqué, et ses nombreux accessoires, il traque efficacement la poussière. Il devient plus abordable grâce à une réduction de 200 €.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur balai de Dyson ?

Le V15 Detect Absolute de Dyson est un excellent aspirateur, que vous retrouverez dans notre guide des meilleurs aspirateurs balais. Le modèle couleur jaune/nickel est normalement vendu 799 € sur le site officiel de la marque. Jusqu’au 8 novembre 2023, il est proposé au prix de 599 €.

C’est quoi, cet aspirateur de la marque Dyson ?

Le Dyson V15 Detect Absolute est un aspirateur haut de gamme puissant, et qui s’accompagne de nombreux accessoires. Il est doté de trois différentes brosses, qui ont chacune leur particularité. La classique brosse Motorbar, présente sur l’ensemble des aspirateurs de la marque, adapte l’aspiration en fonction du type de sol. La brosse optique Fluffy, avec lumière intégrée, rend visibles les poils et saletés sur les sols. La minibrosse motorisée est utile pour démêler les cheveux et les poils d’animaux. Pensez à régulièrement changer de brosses selon les pièces pour que le V15 reste efficace, et à bien les nettoyer pour qu’elles conservent leurs performances.

La tête de nettoyage est équipée d’une lumière intégrée qui révèle les particules et les grains de poussière sur le sol. Une fonction amusante, mais guère plus qu’un simple gadget, qui ne va pas radicalement changer votre ménage. De même pour l’écran, dont la seule fonction est de transmettre les informations du compteur de particules. Ce dernier trie la taille des résidus aspirés, tandis que l’écran affiche les données sur le nombre d’allergènes ou d’acariens aspirés.

L’écran du Dyson V15 Detect Absolute. // Source : Dyson

Cet aspirateur balai de Dyson est-il une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 600 €, c’est une bonne affaire pour un modèle certes encore un peu cher, mais efficace, maniable et simple d’utilisation. Le V15 Detect Absolute propose une bonne ergonomie, qui fait oublier son poids de tout de même 3 kg, lorsqu’il est équipé du tube d’aspiration et de la brosse dure. En mode aspirateur à main, le poids du V15 descend à 2 kg.

Les modes Auto et Boost aspirent efficacement les sols durs, tapis et moquettes, même avec un seul passage. Le mode Éco sert principalement à optimiser l’autonomie, mais est malheureusement peu puissant. Un mode à privilégier lorsque votre intérieur est peu sale, ou s’il vous reste peu de batterie pour terminer votre ménage. Niveau autonomie d’ailleurs, comptez seulement 15 minutes en mode Boost, 30 minutes en mode Auto, et plus d’une heure d’aspiration en mode Eco.

