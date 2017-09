Préférez-vous un assistant vocal incomplet en français ou un bouton qui ne sert plus à rien ? Samsung vous laisse le choix.

Samsung n’a jamais été un grand amateur d’Android. Si on suit la marque depuis ses débuts dans la téléphonie mobile, on a l’impression qu’elle a utilisé le système d’exploitation par contrainte plus que par choix, cherchant toujours à imposer ses services par-dessus ceux de Google, jusqu’à dupliquer les applications et les services. Les Galaxy Note 8 et Galaxy S8 sont d’excellents appareils, mais portent cette logique jusqu’au matériel : en effet, sous le bouton de volume, un bouton est entièrement dédié à l’assistant virtuel Bixby, développé par Samsung.

Jusqu’à aujourd’hui, ce bouton ne pouvait pas être désactivé, pas plus qu’il ne pouvait être reconfiguré pour laisser l’utilisateur ajouter un raccourci — pire, Samsung a sciemment bloqué toutes les applications qui auraient pu faire appel à cette fonctionnalité pour dédier ce bouton à son seul assistant. Aujourd’hui, s’il ne peut toujours pas être configuré, il peut en revanche être désactivé — plusieurs utilisateurs se plaignaient en effet de déclencher l’assistant sans le vouloir en baissant le volume sonore par exemple.

Cela signifie que vous pouvez aujourd’hui, en pratique, vous retrouver avec un bouton qui ne fait rien quand vous appuyez dessus. Vous aurez alors un bout de métal inutile sur votre smartphone. Peut-être auriez-vous préféré un raccourci vers votre application préférée, voire vers Google Assistant : tant pis. Au moins, vous ne déclencherez plus par inadvertance cet assistant qui n’est toujours pas disponible dans sa version la plus avancée en France. Double peine.

Pour désactiver Bixby sur ce bouton, il faut passer par le Galaxy Store et chercher les paramètres de Bixby (et donc avoir un compte Samsung, puis mettre à jour Bixby et Bixby Home).