Alors que tout le monde attendait un iPhone 7s et un iPhone 7s Plus, Apple prend un peu d'avance avec l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus.

Il n’y aura pas d’iPhone 7s ni d’iPhone 7s Plus. Apple a levé le voile sur l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus à la place durant son keynote de rentrée. Ils se démarqueront surtout par un dos en verre renforcé par de l’acier, sachant que le géant américain précise qu’il s’agit des iPhone les plus résistants jamais conçus. Cela en rassurera sans doute plus d’un alors que ce matériau résonne souvent avec fragilité dans l’esprit des gens. Le design, lui, ne changera pas… par rapport à l’iPhone 6 !

Ils sont passés où les 7s et 7s Plus ?

A l’intérieur, nous retrouvons une puce A11 bionic, un processeur six cœurs 64 bits toujours plus performant, soutenu par un GPU dédié et conçu par Apple. L’écran sera un Retina HD équipé des technologies True Tone, 3D Touch et d’une gamme de couleurs étendue. L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus seront par ailleurs équipés de deux hauts parleurs.

Du côté de l’appareil photo, ce sera toujours du 12 millions de pixels avec stabilisateur optique via un capteur nouvelle génération. Bien sûr, la version Plus aura droit à son double capteur. Apple promet les plus belles photos et les plus belles vidéos – 4K à 60 images par seconde – du monde. Comme prévu, une grosse partie de la R&D a été concentrée sur la réalité augmentée. Cela risque d’être le gros pari d’Apple pour l’avenir.

Révolution : l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus pourront être rechargés sans fil (grâce à leur dos en verre). Apple a nourrit des partenariats avec plusieurs gros groupes pour permettre aux aficionados de recharger leur téléphone à peu près partout (comme dans un restaurant).

Proposés en trois finitions (gris, noir et or) et en 64 Go ou en 265 Go, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus seront disponibles le 22 septembre. Les précommandes ouvriront une semaine plus tôt, soit le 15. Le prix démarrera à 699 $ pour un normal et à 799 $ pour un Plus.