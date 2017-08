Alors que Valve et son service Steam dominent le monde du PC, voici qu'il s'attaque à la télévision. Une application Steam Link débarque en effet sur les Smart TV de Samsung.

Le service de distribution et d’achat de jeux vidéo en ligne Steam est devenu un incontournable pour les joueurs PC et Mac. Le logiciel va maintenant s’offrir une nouvelle plateforme, avec les télévisions connectées de Samsung via Steam Link.

En effet, l’application Steam Link est dorénavant disponible gratuitement sur la boutique Smart Hub, permettant d’avoir accès à sa bibliothèque de jeux sur son téléviseur. Les modèles 2016 et 2017 sont compatibles, grâce à une mise à jour du firmware.

Vous pourrez ainsi jouer dans votre salon, comme avec une console, au catalogue Steam qui tournera, bien entendu, sur votre PC allumé. Ce n’est évidemment pas votre Smart TV qui fait le travail. L’application sera compatible avec la manette Steam, évidemment, mais également avec les joypads de Xbox 360, de Xbox One ainsi que les Logitech F510 et F710. Vous pourrez également regarder le travail de Neill Blomkamp. Notez que l’application est déjà disponible sur Nvidia Shield.