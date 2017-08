Retrouvez sur Amazon le casque Philips Fidelio X2 à 139,90 euros.

Nouvelle rubrique : chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Que vous soyez mélomanes ou simplement à la recherche d’une nouvelle expérience sonore, ouvrez grand vos oreilles. Aujourd’hui, Amazon vous propose le casque Philips Fidelio X2 à 139,90 euros au lieu de 349,99 euros.

Ce casque Philips, dont la notoriété n’est plus à prouver, est muni de puissants haut-parleurs en néodyme de 50 mm avec une gamme de fréquences étendues de 5-40.000 Hz et une impédance de 30 Ohm. Grâce à son label Hi-Res Audio vous pourrez profiter d’une expérience sonore haute fidélité.

Vous pourrez écouter très confortablement de la musique pendant des heures grâce à ses coques avec coussinets en mousse équipées d’un revêtement en velours respirant à mémoire de forme. De plus le bandeau avec maillage 3D est léger et ajustable et les haut-parleurs sont pré-inclinés pour épouser parfaitement votre morphologie. Petit côté sympathique, un serre-câbles et un adaptateur 3.5-6.3 mm sont inclus et la livraison est gratuite. Ce casque est plébiscité par les mélomanes depuis de nombreuses années.

À vous maintenant d’aller plus vite que la musique, l’offre se termine dans quelques heures.