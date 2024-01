[Deal du jour] Le casque QuietComfort Special Edition de Bose est une itération du célèbre QC45, avec un prix plus bas. Pour les soldes d’hiver, il passe sous les 200 € !

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, la promotion sur ce casque QC Special Edition ?

Le casque sans fil Bose QuietComfort Special Edition est normalement vendu 269,99 €. Il est proposé pour les soldes d’hiver au prix de 199,99 € sur La Fnac.

Consultez notre guide des meilleurs casques en 2023 pour le comparer à d’autres casques similaires.

C’est quoi, ce casque de Bose ?

Le QuietComfort Special Edition est un casque Bluetooth à réduction de bruit active sorti en 2022. Il reprend en tout point le QC45, avec une conception robuste et de bonnes finitions. Bose livre un casque très confortable, avec un arceau rembourré qui se maintient bien sur la tête, sans pressions désagréables. Les oreillettes possèdent des coussinets qui offrent un grand confort, y compris pendant une longue utilisation. Elles s’accompagnent de boutons de contrôle, afin d’appairer le casque, de contrôler le volume, la lecture et la réduction de bruit.

La réduction de bruit active, sans égaler les performances d’autres casques, notamment ceux de Sony, coupe correctement les bruits ambiants autour de vous. Un mode transparent laisse lui passer les bruits, pour rester conscient de son environnement. Toutes deux remplissent correctement leur fonction et deviennent vite indispensables en extérieur.

Le Bose QC SE est un casque élégant // Source : Bose

Est-ce que le casque de Bose vaut le coup pendant les soldes ?

Moins de 200 €, c’est une excellente affaire ! Niveau audio, le QCSE de Bose possède un son riche et équilibré, avec des basses généreuses, voire un peu trop sur certaines pistes. L’application Bose Music permet heureusement de régler le spectre sonore selon votre préférence. Les médiums et les aiguës sonnent juste, et les pistes complexes sont parfaitement bien restituées. Les timbres de voix sont naturels et l’ensemble est la plupart du temps harmonieux.

L’autonomie du QCSE est d’environ 20 heures d’écoute, à volume raisonnable. Il se recharge en 2 h 30, via USB-C.

Pour aller plus loin avec les soldes

👉 Les accessoires gaming en promo pendant les soldes

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.