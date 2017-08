À quoi ressemble l'interface de la Model 3 ? Les amateurs de Tesla peuvent s'en faire une idée grâce à la simulation mise en ligne par des amateurs, qui ont reproduit ses caractéristiques principales pour permettre de la tester sans posséder le nouveau modèle du constructeur.

La semaine dernière, le constructeur Tesla levait enfin le voile sur la Model 3 à l’occasion des premières livraisons attendues de ce modèle milieu de game à 35 000 dollars. Sa caractéristique la plus étonnante est sûrement l’absence de tableau de bord classique en face du volant, remplacé par un écran LCD de 15 pouces entre les deux sièges avant en guise de seule interface.

Une nouveauté censée habituer les utilisateurs à la conduite autonome, mais qui a intrigué de nombreux fans de la marque quand à son fonctionnement. Ils peuvent désormais combler leur curiosité grâce au designer Andrew Goodlad et à des férus de la marque, qui ont reproduit l’interface de la Model 3 en ligne à partir de vidéos et de photos diffusées après l’évènement.

Cette reproduction n’est pas à 100 % fonctionnelle, contrairement à l’interface qui équipe le nouveau modèle du constructeur, mais elle permet de découvrir toutes les informations et fonctionnalités disponibles. Mise en ligne hier, cette simulation est régulièrement mise à jour pour se rapprocher le plus possible de l’interface originale.

Vous pouvez donc explorer toutes les fonctionnalités de la Tesla Model 3, avec un GPS, la gestion de votre musique directement depuis l’interface, ainsi qu’un accès aux caractéristiques de votre véhicule, avec de nombreuses informations et paramètres modulables.

Mais, pour pouvoir pleinement tester cette interface, il vous faudra vous procurer une Model 3 flambante neuve lors de sa sortie européenne, censée débuter à l’automne prochain.