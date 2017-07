Le groupe télévisé américain NBC News inaugure le premier journal télévisé quotidien de Snapchat. Le réseau social, qui bouleverse déjà les pratiques de nombreux médias, sera désormais le support de travail d'une rédaction entière au sein de la chaîne.

Les médias sont de plus en plus nombreux à investir Snapchat. Récemment, plusieurs titres français et anglophones ont rejoint son service Discover. Une arrivée qui coïncide logiquement avec un renouvellement des pratiques journalistiques, et la création de rédactions dédiées dont tout le travail est de produire les contenus multimédias destinés à la plateforme.

L’emblématique format du journal télévisé pourrait-il retrouver un nouveau souffle, et rajeunir son public, en investissant lui aussi Snapchat ? Le pari est aujourd’hui lancé du côté de NBC News, qui vient de créer le premier bulletin d’information quotidien du réseau social, baptisé Stay Tuned.

Une rédaction de 30 personnes

Présenté par les journalistes Savannah Sellers et Gadi Schwartz, ce programme a intégralement été conçu par le groupe télévisé américain, qui met à contribution une équipe de 30 personnes et a investi la somme de 500 millions de dollars dans le cadre de l’introduction en bourse de Snap Inc.

Le journal, d’une durée de deux à trois minutes, sera diffusé en semaine à 7h et 16h, et à 13h les week-ends. Chaque JT contiendra entre quatre et cinq sujets différents, certains étant plus explorés que d’autres. Par ailleurs, NBC News prévoit déjà d’ajouter des éditions spéciales quand l’actualité l’exigera, et espère plus largement monétiser les journaux diffusés sur Snapchat en y intégrant de la publicité.

NBC News entend monétiser le programme en intégrant de la publicité

Avec le lancement de ce journal TV pensé pour un réseau social, le groupe illustre les efforts que seront sans doute amenés à faire les traditionnels médias audiovisuels pour mettre au goût du jour leurs reportages et séduire une audience qui consomme de moins en moins l’information sur l’écran du salon familial.

Ce nouveau programme télévisé s’inscrit pleinement dans la stratégie du réseau social de développer une « Snap TV », dont les stratégies diffèrent de celles mises en place par son concurrent direct Twitter.