Fort de son milliard et demi de visiteurs mensuels, YouTube vient d'annoncer plusieurs nouveautés. La plateforme s'adaptera à présent au format des vidéos, notamment tournées à la verticale, et va lancer un format de réalité virtuelle.

Un vent de nouveauté souffle sur YouTube. Après avoir annoncé une série de mesures concrètes pour améliorer l’inclusivité des personnes LGBTQ+, la plateforme a annoncé le 22 juin 2017 plusieurs changements dans une publication sur son blog officiel. L’annonce commence par le nombre de visiteurs mensuels qu’accueille aujourd’hui l’hébergeur de vidéos en ligne, soit 1,5 milliard.

Que faut-il retenir de ces annonces ? D’abord, que les vidéos filmées à la verticale bénéficieront désormais d’une mise à jour, afin d’être affichées dans un format adapté. À présent, elles n’apparaitront plus au milieu de l’écran, entourées de deux barres noires souvent jugées disgracieuses par les internautes.

Le format s’adaptera aux vidéos

Plus largement, YouTube a précisé que la vidéo « s’adaptera de manière dynamique à n’importe quelle taille dans laquelle vous choisissez de la regarder », y compris le ratio 3:2 de nombreuses tablettes. Les vidéos tournées via Snapchat, et qui finissent sur YouTube, deviendront peut-être enfin agréables à regarder.

Deuxième nouveauté annoncée par YouTube : un format de réalité virtuelle, baptisé VR180. La plateforme offre la possibilité aux vidéastes qui le souhaitent de publier des contenus immersifs dans ce nouveau format, que les internautes pourront regarder à l’aide d’un casque Daydream. Pour tous ceux qui n’auront pas la chance d’en être équipés, mais voudront quand même jeter un œil à la nouveauté, sachez que depuis un écran 2D l’image sera légèrement étirée et aplanie.

Un nouveau format : VR180

Les créateurs de contenus intéressés par cette fonctionnalité peuvent se rendre sur le site de Google dédié à la VR, afin de s’inscrire pour emprunter une caméra capable de tourner en VR180. YouTube a déjà publié plusieurs contenus pour montrer à quoi ressemble ce nouvel outil.

Des caméras prêtées aux vidéastes

« Le fait est que le tournage de vidéos VR à 360 degrés n’est pas très accessible pour la plupart des créateurs et certaines caméras en VR sont coûteuses. C’est pourquoi je suis ravie que YouTube et Daydream aient travaillé ensemble sur ce nouveau format, VR180, et de nouvelles caméras, afin de faciliter et rendre plus abordable pour tous le tournage de vidéos en VR », écrit Susan Wojciki, CEO de YouTube.

Faciliter la création de vidéos en VR

Par ailleurs, YouTube a annoncé une fonctionnalité qui devrait encore simplifier le partage de contenus aux contacts des utilisateurs. Elle sera d’abord testée en Amérique latine, puis aux États-Unis.

Enfin, la YouTube TV gagne du terrain et sera disponible dans dix nouvelles villes américaines d’ici plusieurs semaines. À nouveau, les usagers de la plateforme peuvent demander à être tenus informés de l’ouverture de cette option. Avec plus d’un milliard d’heures de vidéos vues quotidiennement, YouTube est en passe de détrôner la télévision aux États-Unis.