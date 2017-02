Les utilisateurs de YouTube passent collectivement 1 milliard d'heures par jour à regarder les vidéos mises en ligne sur la plateforme. Le nombre de vues a enregistré une croissance considérable en quelques années.

Un record attendu au vu de la popularité de YouTube, mais particulièrement impressionnant quand on considère qu’en 2014 cette moyenne s’élevait à 300 millions d’heures et à « seulement » 500 millions en 2015. Ce milliard d’heures donne encore plus le tournis lorsque l’on sait qu’il équivaut à plus de 100 000 années.

YouTube en passe de détrôner la télévision aux États-Unis

Sur le blog de YouTube, Cristos Goodrow, le vice-président de la section d’ingénierie de YouTube, se réjouit : « Cela illustre l’intérêt du public pour les vidéos variés et formidables que des utilisateurs créatifs publient chaque jour [sur la plateforme]. Tout autour du monde, les gens passent un milliard d’heures chaque jour à récompenser leurs curiosités, en découvrant de la bonne musique, en se tenant informés de l’actualité, en suivant leurs personnalités préférées, ou en découvrant les dernières tendances. »

Ce visionnage toujours plus important de vidéo est évidemment alimenté par le contenu : les utilisateurs de YouTube mettent en ligne près de 400 heures de vidéos par minute. En poursuivant sur ce rythme, la plateforme vidéo devrait bientôt dépasser, aux États-Unis, le nombre d’heures collectivement consacré par les spectateurs à la télévision. D’après Nielsen data, les Américains regardent 1,25 milliard d’heures de contenus télévisés par jour, mais cette tendance est au déclin.

Cette tendance confirme l’importance d’investir dans la vidéo et de la monétiser, comme le fait enfin Facebook pour rattraper son retard.