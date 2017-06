Annoncé pour le 20 juin, le OnePlus 5 de la marque chinoise est au rendez-vous des fuites ces derniers jours. Sur le web, les plus attentifs technophiles ont pu découvrir quelques silhouettes de ce flagship très cupertinesque. Agacé par la comparaison, la firme a dévoilé des images de son cru... qui confirme la ressemblance.

Les premières fuites, relayées par Android Police, sur le prochain smartphone du Chinois OnePlus, laissaient voir un design très proche de l’iPhone 7+. Avec peu ou prou les mêmes caractéristiques visuelles : la même non-dissimulation des antennes, le double capteur photo dépassant légèrement du dos de l’appareil et d’autres nombreux détails venaient rappeler les derniers choix esthétiques d’Apple — ou plutôt, ceux de la rentrée 2016.

En guise de réponse à ce leak inopiné, la firme chinoise a répliqué en dévoilant, elle-même, un autre angle de son produit sur Twitter. Toutefois, même si l’on distingue mieux la tranche biseautée de l’appareil, qui l’éloigne d’un iPhone, il reste particulièrement difficile d’oublier la comparaison avec Apple.

D’autant que le smartphone, si le leak d’Android Police se confirme, adopte certains défauts du design américain : les capteurs photos trop épais qui rompent avec l’harmonie du modèle et évidemment, ces deux bords verticaux démesurément grands à l’heure des S8 et autres LG G6, hérités du design de l’année 2016.

Pour ce qu’il est du ventre de la bête, nous entendons souvent parler d’un Snapdragon 835 — inévitable — et de 8 Go de RAM (sic) — probable et un peu fantasque. Le modèle, qui doit succéder au 3T, se dévoilera tout à fait le 20 juin et devrait coûter 550 €, ce qui en ferait le plus cher appareil OnePlus jamais commercialisé.