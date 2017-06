La firme de Redmond préparerait une édition de Windows 10 plus puissante et polyvalente notamment au niveau de la gestion des fichiers, et ce pour des applications professionnelles.

La semaine dernière, Microsoft avait accidentellement fait fuiter des builds confidentielles de Windows 10. C’est en fouillant à l’intérieur que le twitto @AndItsTito découvre la trace d’un futur « Windows 10 Pro for Advanced PCs » et de son pendant européen marqué de la lettre « N ». Un autre twitto, @GrandMofongo, fait alors fuiter deux slides sur une future édition de Windows temporairement nommée « Windows 10 Pro for Workstation PCs ».

@h0x0d @bdsams 3 new SKUs in the leaked 16212 pkeyconfig (ServerRdsh can be upgraded to Education !) 🤓 pic.twitter.com/UyBf58XINT — Lakshmi 'Tito' Ullu (@AndItsTito) June 4, 2017

Voici, pour l’instant, les quatre principaux ajouts de cette nouvelle mouture présumée :

mode Workstation : un mode spécial permettant, lorsqu’il est activé, de meilleures performances graphiques et de calcul. Il n’y a pas de détails supplémentaires pour le moment mais on imagine une orientation virtualisation / rendus.

: un mode spécial permettant, lorsqu’il est activé, de meilleures performances graphiques et de calcul. Il n’y a pas de détails supplémentaires pour le moment mais on imagine une orientation virtualisation / rendus. système de fichiers ReFS : succèdant au NTFS présent sur Windows depuis de nombreuses années, il permet de manipuler un plus grand volume de données et est moins sensible aux erreurs et à la corruption de fichiers.

: succèdant au NTFS présent sur Windows depuis de nombreuses années, il permet de manipuler un plus grand volume de données et est moins sensible aux erreurs et à la corruption de fichiers. protocole SMBDirect : permet un partage des fichiers plus rapide, plus efficace et moins gourmand. On pense notamment à des bases de données de grande taille. De plus, il est entièrement rétrocompatible.

: permet un partage des fichiers plus rapide, plus efficace et moins gourmand. On pense notamment à des bases de données de grande taille. De plus, il est entièrement rétrocompatible. support jusqu’à 4 CPU et 6 To de mémoire

On l’aura compris, ce Windows 10 serait principalement destiné aux entreprises et aux professionnels manipulant des fichiers lourds et en quantité importante. Les gamers, par exemple, n’auraient en effet pas grand usage d’une gestion améliorée des fichiers.