L'entreprise de Mark Zuckerberg lance un nouveau service de géolocalisation en temps réel sur son application Messenger.

Une des phrases que nous écrivons le plus souvent sur les services de messagerie est « t’es où ? ». C’est ce que Facebook a compris, en déployant un nouveau système de géolocalisation sur Messenger qui permet de suivre les déplacements d’un utilisateur en temps réel.

Bien évidemment, le partage de position est optionnel et la géolocalisation en direct durera 60 minutes, mais on peut l’arrêter avant si on le souhaite. Pour ce faire, il faudra simplement toucher la section « Lieu » d’une conversation sur Messenger et, ensuite, sélectionner la barre bleue « Partager le lieu en direct ».

Impact sur la batterie

Stan Chudnovsky, chef de produit de Messenger, explique qu’il s’agit d’un bon pas en avant, en soulignant le fait que cette annonce a été faite presque en même temps que les nouveaux services de Google Maps, qui concernent des nouveautés de même nature.

L’entreprise de Mark Zuckerberg affirme qu’elle avait déjà testée l’application au Mexique l’année dernière et qu’elle était prête en octobre dernier. Cependant, les développeurs ont voulu affiner le système pour minimiser l’impact de la fonction sur les batteries des smartphones. Cette nouveauté s’intègre dans les applications Messenger sur iOS et Android. De son côté, Apple avait également lancé un système similaire sur son service de messagerie.