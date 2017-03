ASUSPRO, la branche professionnelle d'Asus, vient de dévoiler le B9440. Derrière ce nom de modèle, un ultraportable de 14 pouces compact et léger. Voilà nos premières impressions.

Le marché de l’ultraportable continue à fonctionner malgré l’arrivée de solutions hybrides tactiles. ASUSPRO, la branche professionnelle du taïwanais Asus, vient de dévoiler un concurrent au MacBook Retina d’Apple. Plus puissant et moins cher.

Le B9440 vise les professionnels à la recherche d’une solution mobile. Il est léger (1,05 kilogrammes), et surtout très compact. Un écran de 14 pouces (Full HD) aux bordures fines dans un châssis d’ordinateur de 13 pouces. L’écran est de bonne facture, de l’IPS LCD qui affiche des couleurs riches, un bon contraste, et surtout, le plus important, une bonne luminosité et de bons angles de vision.

Il est extrêmement fin (1,5 centimètre d’épaisseur), ce qui a une conséquence directe sur la connectique : on trouve uniquement deux connecteurs USB Type-C (USB 3.1 Gen 1) à l’image des derniers MacBook. Ces derniers servent au rechargement, mais aussi à accueillir le reste des connectiques : USB classiques, HDMI, Ethernet… il faudra donc jongler avec des adaptateurs et autres dongles.

Au delà de son poids et de son design, j’ai apprécié sa conception : il est composé d’un alliage de magnésium (norme MIL-STD 810G) qui lui garantit une bonne solidité. Cela se ressent en main, tout en lui permettant de rester léger. J’ai également apprécié son clavier complet : ce dernier est légèrement incliné (7 degrés) lorsque l’ultrabook est ouvert, et les touches sont bien plus agréables à utiliser que celles des derniers MacBook : la frappe est plus souple et précise, car les touches n’ont pas le faible débattement des produits d’Apple. Notez également que le clavier est protégé contre les éclaboussures d’eau, et que l’on retrouve un capteur d’empreintes digitales pour le déverrouillage ainsi que pour quelques fonctions de paiement et de sécurité de Windows 10.

ASUSPRO apporte une solution à la disparition des connectiques à travers une station d’accueil. DisplayPort, VGA, USB, HDMI, RJ45, slot SD, USB-C… j’ai rarement vu une station aussi complète. Dommage qu’elle soit alimentée par une prise propriétaire… un choix incompréhensible.

Que retenir de cet ASUSPRO B9440 ?

Dès lors, cette solution dédiée aux professionnels possède un très bon rapport qualité/prix, face au MacBook Retina d’Apple mais aussi face au Asus ZenBook UX305 que nous testions il y a peu. L’engin est moins design mais propose la dernière génération d’Intel Core avec un poids plus léger et une conception solide.

Plusieurs options sont disponibles : un Core i5 ou i7 de 7e génération (Kaby Lake) avec 8 ou 16 Go de RAM LPDDR3. Le premier prix est à 1 323 euros (Core i5, 8 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go), à comparer avec le MacBook Retina 12 pouces (1 449 euros, Core m3, 8 Go de mémoire vive et SSD de 256 Go).

Disponible fin mars 2017 en France.