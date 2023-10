[Deal du jour] Depuis la sortie du Steam Deck de Valve, d’autres consoles portables sont arrivées sur le marché. La Rog Ally d’Asus se démarque par ses très bonnes performances, mais un prix un peu trop élevé. Grâce à cette promotion, la console devient plus intéressante.

C’est quoi, la promotion sur la console portable d’Asus ?

L’Asus Rog Ally, modèle Z1 Extreme, est normalement vendue 799,99 € sur le site officiel d’Asus. Elle est en ce moment disponible au prix de 699,99 € chez Boulanger, jusqu’au 05 novembre 2023.

C’est quoi, cette console portable d’Asus ?

L’Asus Rog Ally est un PC Gamer portable qui fonctionne sous Windows 11, et qui peut faire tourner l’ensemble des jeux PC. Malgré un design de console portable, proche de celui du Steam Deck, la console d’Asus n’est rien d’autre qu’un PC qui tient dans la main. La Rog Ally est compacte et plutôt légère pour ce qu’elle a dans le ventre, avec un poids de 608 gr, soit 61 gr de moins que le Steam Deck, mais tout de même 400 gr de plus qu’une Nintendo Switch. Malgré l’aspect cheap des matériaux en plastique utilisés pour sa fabrication, la conception est de qualité. La disposition des boutons reprend celle d’une manette Xbox, et procure une excellente ergonomie une fois en main.

L’écran IPS LCD de 7 pouces propose une définition Full HD de 1 920 × 1 080 pixels, couplée à un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. La console est de plus compatible avec la technologie FreeSync, afin d’éviter les déchirures de l’image et de réduire les temps de latence. La puce AMD Z1 Extreme s’accompagne du processeur graphique RDNA 3 et de 16 Go de RAM, pour un rendu graphique optimal, y compris avec des jeux triple A. Les titres tournent à 60 fps sans problème et avec un rendu supérieur à ce que propose le Steam Deck. La console d’Asus permet un rendu des textures impressionnant et un haut niveau de détails, le tout sans chauffer et en silence.

Est-ce que la Rog Ally vaut le coup, en promotion ?

100 € de moins, c’est toujours ça ! Surtout que la console d’Asus est rarement moins chère, pour l’instant. Malheureusement, la Rog Ally n’est pas la plus accueillante des machines : elle est réservée à un public qui n’a pas peur de bidouiller dans les menus. Windows 11 habille la console à la manière d’un PC, avec les problèmes qui l’accompagnent. Le système d’exploitation de Microsoft n’est pas spécialement adapté à la navigation dans une console portable. Heureusement, la surcouche logicielle Armory Crate SE, bien qu’austère, simplifie l’accès à votre bibliothèque de jeux, et propose des préréglages pertinents.

Enfin, l’autonomie de la Rog Ally est d’un peu moins de 2h, en fonction de votre utilisation. Luminosité, paramètres graphiques et taux de rafraîchissement au maximum, la console d’Asus tiendra une petite heure seulement. Vous pourrez toujours brancher la console à une prise secteur près de votre lit, afin de profiter de Diablo IV jusqu’à ce que vos yeux se ferment.

