[Deal du Jour] L’Asus Rog Ally vient concurrencer le Steam Deck sur le marché des consoles portables. Plus d’un an après la sortie de la console de Valve, Asus propose une machine plus performante, mais aussi plus onéreuse. Elle est maintenant disponible en précommande à 799 euros.

Où précommander l’Asus Rog Ally ?

Les prix de la console portable d’Asus sont identiques chez tous les revendeurs. Certaines précommandes s’accompagnent cependant de quelques bonus.

Précommandez l’Asus Rog Ally sur CDiscount

La Rog Ally est disponible sur Cdiscount au prix de 799,99 €. Elle s’accompagne d’un étui de transport offert.

Précommandez l’Asus Rog Ally sur La Fnac

La Rog Ally est disponible sur La Fnac au prix de 799,99 €. Une paire d’écouteurs Asus Rog Cetra True sans fil est offerte. Pour bénéficier de l’offre, ajoutez dans le panier la console Asus Rog Ally et les écouteurs Asus Rog Cetra True sans fil, au prix de 119,99 €.

Précommandez l’Asus Rog Ally chez Boulanger

La Rog Ally est disponible sur le site de Boulanger au prix de 799,99 €. Une carte micro SD de 512 Go, d’une valeur de 69,99 €, et une protection d’écran, d’une valeur de 39,99 €, sont offertes pour toute précommande. Pour bénéficier de l’offre, ajoutez dans le panier la console, la carte et la protection.

C’est quoi cette nouvelle console portable d’Asus ?

L’Asus Rog Ally propose un design de console portable à la fois classique et différent de la concurrence. La console d’Asus est compacte et plus légère que ce que l’on pourrait attendre d’une console/ PC portable. Son poids de 608 gr facilite la prise en main, surtout si vous jouez au lit, ou bien enfoncer dans votre canapé. C’est bien plus que la Switch et ses 400 gr, mais c’est 61 gr de moins que le Steam Deck. La disposition des boutons est similaire à ce que l’on peut trouver sur une manette Xbox, et l’ergonomie est au rendez-vous. La conception est de qualité, mais il faut passer outre l’aspect cheap du plastique utilisé pour la fabrication.

Niveau performances, la fiche technique de la Rog Ally est impressionnante. L’écran IPS LCD de 7 pouces propose du Full HD avec une résolution de 1 920 × 1 080 pixels. Le taux de rafraîchissement, jusqu’à 120 Hz, s’accompagne d’une compatibilité avec FreeSync, afin d’éviter les déchirures de l’image et de proposer des temps de latence minimaux. La dernière génération de puce AMD Z1 Extreme, couplée à la dernière génération de processeurs graphiques RDNA 3 et 16 Go de RAM font un excellent travail. Le rendu graphique est incroyable et les textures ainsi que le niveau de détails sont impressionnants, pour une console portable. Les jeux tournent à 60 fps sans problème et globalement, le rendu est supérieur à ce que propose le Steam Deck.

Malheureusement, tout ceci vient forcément avec quelques concessions de la part du constructeur taïwanais. L’autonomie de la Rog Ally est comprise entre une heure et deux heures de jeu seulement. Avec la luminosité élevée, les paramètres graphiques à fond et le taux de rafraîchissement au maximum, la console d’Asus vous tiendra une petite heure de jeu. Si vous baissez les performances de la console, comptez éventuellement deux heures. Enfin, la console tourne sous Windows 11. L’OS de Microsoft peine à convaincre et n’est pas spécialement adapté à la navigation dans une console portable. Vous pourrez cependant y installer facilement des logiciels et des applications.

L’Asus Rog Ally est prévue pour 13 juin 2023, au prix de 799,99 euros. La console est disponible en précommande chez plusieurs revendeurs.

Pour aller plus loin avec la console d’Asus

👉 Lire notre test de l’Asus Rog Ally

