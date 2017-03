L'entreprise de Mark Zuckerberg déploie Facebook 360, sa plateforme pour les vidéos et les photos conçues pour la réalité virtuelle.

Facebook déploie sa plateforme dédiée aux vidéos et aux images à 360 degrés. Disponible pour l’Oculus Rift et le Samsung Gear VR, l’application intègre 1 million de vidéos et 25 millions d’images, publiées sur le réseau social.

Les utilisateurs pourront réagir aux contenus, avec la possibilité de les partager et de les sauvegarder. Ils pourront aussi découvrir les vidéos les plus populaires du réseau social, en allant sur la section « Explore ». Comme sur Twitter, on pourra suivre des amis ou des pages qui publient ce genre de contenus. Évidemment, chaque utilisateur aura sa page personnelle avec une chronologie de tous les contenus qu’il aura publié.

Facebook 360 nous emmènera partout

On pourra se trouver dans une île tropicale, puis au pôle Nord et, ensuite, dans une grande ville, tout simplement en changeant la vidéo ou l’image qu’on regarde. Pour ceux qui sont intéressés par la réalisation de contenus pour la plateforme, une équipe spécialisée publiera des conseils et des astuces dans les sections nommées « Learn » et « Discover ».

L’entreprise de Mark Zuckerberg semble beaucoup miser sur ce nouveau secteur en croissance, notamment après le recrutement de Hugo Barra (l’ancien président de la section internationale de Xiaomi) comme vice-président de la section VR.

L’application est disponible dans l’Oculus Store.