Mark Zuckerberg a annoncé personnellement la nouvelle sur son compte Facebook : Hugo Barra l'ancien googler star qui avait rejoint la Chine et l'aventure Xiaomi reviendra en Californie pour travailler à ses côtés sur la réalité virtuelle et diriger Oculus.

Alors que nous apprenions en début de semaine que Hugo Barra allait quitter la Chine et par la même occasion laisser son poste chez Xiaomi vacant, Mark Zuckerberg annonce désormais que c’est au profit de Facebook que M. Barra a rejoint la Silicon Valley.

L’homme qui avait quitté le navire Android pour rejoindre les naissantes équipes internationales de Xiaomi, va donc totalement délaisser Android et ses ramifications pour se concentrer sur la réalité virtuelle. Il est intéressant de noter que lors de son passage dans l’entreprise chinoise, M. Barra avait été associé à la création du casque de réalité virtuelle de Xiaomi. Un cardboard amélioré qui n’avait rien à envier aux solutions de Samsung, les Gear VR, soutenues par Facebook et Oculus.

Dans son nouveau poste, Hugo Barra devra par ailleurs reprendre les rênes d’Oculus. La startup qui guide les initiatives de Facebook dans la VR n’a plus de direction depuis le départ, le mois dernier de Brendan Iribe, le dernier CEO d’Oculus. Cette startup traîne l’ombre de Palmer Luckey depuis des mois, et le choix d’un personnage aussi médiatique que Barra pourrait également permettre à Zuckerberg de définitivement tourner la page avec cette époque et l’encombrant jeune homme.

Notons que M. Barra n’aura par ailleurs pas à sa charge qu’Oculus, mais prendra un poste rassemblant toutes les initiatives de Facebook dans la réalité augmentée et virtuelle. Même si jusque-là, ces technologies s’illustrent d’abord par le travail de l’équipe d’Oculus.