Un clavier qui imite la frappe et le look d'une machine à écrire d'antan : quoi de mieux pour un petit trip rétro geek ?

Vous avez commandé un Creamy Caramel Latte Grande. On a écorché votre nom quand on vous a appelé au comptoir. Vous avez publié la photo sur Instagram avec un hashtag #Starbucks et un deuxième hashtag #Fail. Vous avez sorti votre MacBook Pro (celui de 2016 sans la Touch Bar) pour écrire l’elevator speech du business plan de votre startup de mise en relation (sharing economy) que vous comptez narrer à qui veut bien l’entendre lors d’un meet-up organisé le soir même. Et là, votre vie s’effondre. Les 17 personnes autour de vous ont un Creamy Caramel Latte Grande à la main et travaillent leur elevator speech dans un Starbucks sur leur MacBook Pro 2016. Vous n’êtes pas unique. Vous n’êtes qu’un amas de poussière étrangement intelligente dans le hasard de l’univers.

Tout n’est pourtant pas perdu et aujourd’hui, la technologie vous sourit et vous permettra de vous démarquer.

La société Adesso vient aujourd’hui à votre secours en proposant son clavier mécanique AKB-636 UB. Il s’agit en effet d’un clavier mécanique, apprécié des fins gourmets de la frappe numérique, qui reproduit le feeling d’une machine à écrire traditionnelle. L’engin a une technologie anti-ghosting qui vous permettra de taper jusqu’à 6 touches à la fois et plusieurs touches de fonctions, parce qu’on n’est tout de même pas au Moyen-Âge. La société promet que le son de la frappe et la sensation sous le doigt ont été expressément travaillés pour mimer les engins d’antan, augmentant ainsi la productivité ( ?).

Mieux encore : vous pourrez renverser votre Creamy Caramel Latte Grande sur les touches, vu qu’elles ont été conçues pour résister aux éclaboussures. Le clavier, rétro oblige, pourra être ajusté grâce à un système de pieds permettant de le surélever où vous le souhaitez. Adesso estime qu’il peut encaisser 50 millions de frappes avant de rendre l’âme : autant dire qu’il en faudra, des business plans, avant d’en voir le bout. Seule petite ombre au tableau : l’engin pèse tout de même 1,2 kg, ce qui est plutôt lourd dans un sac.

Comptez 129 dollars sans les frais de port. Mais est-ce que la différence a un prix ?