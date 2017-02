La marque chinoise était attendue au MWC après avoir promis une révolution pour la photographie mobile. Or si Oppo n'a pas révolutionné la photo, le constructeur a dévoilé une technologie de zoom hybride capable de saisir les détails d'un sujet éloigné grâce à la promesse d'un zoom 5x. Impressionant.

« Alors, la révolution chinoise ? » raillent les confrères qui n’ont pas pris en main la fameuse solution zoom 5x que le nouveau leader chinois, Oppo, promettait pour le MWC. Or si la révolution n’a pas eu lieu, le grand bond en avant, lui, était présent sur le stand de la firme.

5 fois plus

Oppo ne propose, certes, qu’un prototype sur son stand. Ce dernier, informe et sombre, ne ressemble à rien, mais n’y prêtez pas attention : l’important se situe dans son double-capteur.

En effet dans cette étrange brique noire se cache une technologie futuriste qui impose à la concurrence une nouvelle compétition : il s’agit d’un zoom 5x hybride. Alors qu’Asus ou encore Apple se vantaient d’avoir établi de nouveaux records en matière de zoom sur smartphone, le dragon chinois vient bousculer ces marques avec sa solution.

Le prisme du zoom

Cette dernière s’appuie avec malice sur une technologie de double capteur dont l’un est un téléobjectif et l’autre un grand angle. Les deux se complètent pour parvenir au fameux zoom hybride 5x. Car si Oppo n’a pas franchi la limite optique du 3x, le constructeur est parvenu avec son duo de capteur à offrir une loupe capable de grossir, avec très peu de perte, une photo.

La différence avec l’iPhone 7 Plus par exemple est principalement dans le fait que le capteur périscopique est déjà en mesure mécaniquement d’appliquer, sans perte, un grossissement fois trois. Ensuite pour atteindre le fameux 5x, le Chinois compte sur une combinaison logicielle comme Cupertino. Toutefois, avec un zoom optique 2x, Apple est obligé d’appliquer un plus fort traitement numérique à ses photos perdant, naturellement, en netteté face à la solution Oppo.

Pour parvenir à un zoom optique 3x le chinois a disposé son capteur periscopique non pas face à son sujet mais perpendiculairement, à l’instar d’un téléscope par exemple. À la place du capteur, la face dorsale du téléphone abrite un prisme dans lequel la lumière vient se refleter, avant de traverser les différentes lentilles logées dans la largeur du smartphone — et non dans sa profondeur. Concrètement, cela assure à Oppo un zoom puissant sans devoir épaissir ses produits.

Enfin, le dernier coup de maitre du chinois se situe du côté de son stabilisateur optique qui, puissant, évite tout tremblement à l’image, même lorsque le fameux zoom 5x est actif. Pour votre serviteur, dont les mains tremblantes ont tendance à gâcher toutes ses photos en gros plan, le résultat est convaincant.

Toutefois, Oppo a beau dévoiler une technologie impressionnante, la course au meilleur zoom vient seulement de commencer : le Chinois n’a qu’un prototype. Et Apple et Samsung auront tout le loisir de rattraper Oppo avec leurs futurs modèles.