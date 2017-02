Et si on en croit Phil Spencer, il n'en sortira probablement jamais.

Microsoft est arrivé assez tard sur le marché des consoles, mais sans aucun doute au moment où le jeu vidéo a commencé à réellement s’imposer dans les chaumières grâce à la PlayStation puis la PlayStation 2. Toutefois, contrairement à Sony, son principal concurrent, le géant américain n’a jamais osé s’aventurer sur le segment des portables, trusté par Nintendo, ses Game Boy, ses DS puis ses 3DS.

Par pure logique commerciale, Microsoft sait que le Japon, pays où les consoles portables sont reines (même la PSP et la PSVita se vendent là-bas), aurait boudé une éventuelle Xbox de poche. Mais Phil Spencer, toujours très bavard sur les réseaux sociaux, donne une autre raison à cette absence.

@davidfraley27 Our view was that phones would take almost all of the mobile gaming market mostly.

— Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2017