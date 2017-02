Les avancées technologiques des ballons flottants du Projet Loon permettront à Google de lancer en avance ses services internet dans les zones rurales de plusieurs pays.

Projet Loon, le fameux plan de Google pour apporter le magnifique monde d’internet dans les lieux les plus excentrés et ruraux du monde avec des ballons flottants, pourrait avoir franchi un seuil important. En effet, les développeurs ont souligné avoir intégré plusieurs améliorations techniques qui permettront à l’entreprise de lancer ce type de services en avance.

Les ballons technologiques ont en effet intégré une intelligence artificielle qui leur permet d’adapter leur navigation de manière automatique afin qu’ils puissent parcourir le même trajet et couvrir une zone spécifique. Également, le contrôle d’altitude a été perfectionné.

Les avancées anticiperont le lancement du service

Astro Teller, responsable de X (la filiale de Google responsable du projet), explique ainsi : « La raison pour laquelle nous sommes si enthousiastes c’est que maintenant nous pouvons tester et fournir des services dans des endroits spécifiques de la planète avec seulement 10 ou 20 ou 30 ballons, et pas avec 200, 300 ou 400. » De son côté, Sal Candido, un ingénieur du projet, souligne : « À vrai dire, nous avons fait tellement de progrès que nous pensons fournir un service internet aux populations plus tôt que prévu. »

Le projet Loop a déjà été testé en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Sri Lanka, en Indonésie et au Pérou.