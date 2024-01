[Deal du jour] Les nouveaux Pixel de Google sont des smartphones au prix assez élevé. Heureusement, les soldes d’hiver permettent de trouver les deux modèles, 8 et 8 Pro, à des prix plus intéressants.

C’est quoi, la promotion sur les Pixel 8 de Google ?

Vendu 799 € à sa sortie, le Google Pixel 8 128 Go, couleur Vert Sauge, est proposé au prix de 649 € sur Amazon.

Le Google Pixel 8 Pro 128 Go est normalement vendu 1 099 €. Pour les soldes d’hiver, il est au prix de 949 € sur La Fnac. Notez que si vous êtes adhérent Fnac, le 8 Pro vous revient au prix de 879 €.

C’est quoi le Pixel 8 ?

Le Google Pixel 8 possède un joli design, plus arrondi que ses prédécesseurs. Ses dimensions de 150.5 × 70.8 × 8.9 mm pour un poids de 168 g en font un smartphone plutôt compact, qui offre une excellente prise en main. Il accueille un écran de 6,2 pouces haute définition, à l’excellente luminosité. Le rendu est détaillé, et les couleurs vives. Le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz apporte la fluidité nécessaire pour l’ensemble des tâches, surtout épaulé par la puce Tensor G3.

Cette dernière, bien qu’ayant tendance à parfois chauffer avec le multitâche ou les jeux les plus gourmands, fait un excellent travail pour un usage au quotidien. Le Pixel 8 excelle particulièrement dans son bloc photo. Le capteur photo principal et l’ultra-grand-angle permettent des clichés nets aux couleurs fidèles. Les quelques limitations du capteur, notamment de nuit, sont comblées par Magic Editor, une intelligence artificielle générative qui retouche vos images en un tour de main. Enfin, comptez une journée et demie d’utilisation, et une bonne heure et demie pour retrouver 100 % de batterie.

Le Google Pixel 8

C’est quoi le Pixel 8 Pro ?

Le Google Pixel 8 Pro est le même, mais en mieux. Sa dalle OLED de 6,7 pouces, d’une définition QHD+ et d’un taux de rafraichissement à 120 Hz est excellente. L’écran est très lumineux et parfaitement calibré, et est parfait en toute situation. La puce Tensor 3 accompagne aussi le 8 Pro, qui aurait peut-être mérité mieux au vu de ce que propose la concurrence dans la même gamme de prix. Le 8 Pro est tout de même un très bon appareil qui comblera les attentes du quotidien, et qui conviendra à celles et ceux qui aiment pousser leur smartphone dans ses derniers retranchements.

Encore plus que le Pixel 8, le 8 Pro est sans conteste l’un des meilleurs photophones sur le marché, de jour comme de nuit. Grâce à l’IA, il est désormais quasi impossible de rater un cliché, à moins de le vouloir. Niveau autonomie, le smartphone de Google tiendra facilement une journée et demie, sauf en cas d’utilisation intensive avec des applications gourmandes. Il se recharge en 1 h30 environ.

Le Pixel 8 Pro

