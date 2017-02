Une application permet de suivre en temps réel les déplacements marins de plusieurs requins blancs et requins tigres. Certains d'entre eux ont même droit à un pseudonyme et à un compte Twitter.

Comment prévenir les attaques de requins et éviter de se baigner pendant leur présence ? OCEARCH constitue une première étape puisqu’il permet de suivre en temps réel les déplacements de plusieurs requins blancs et requins tigres.

Cette appli — pour iOS et Android — développée par une équipe de scientifiques se présente sous la forme d’une carte du monde : les points rouges et bleus représentent les requins dotés d’une puce GPS, installée sur leur aileron dorsal.

Ainsi, dès que les requins le font apparaître à la surface, la puce envoie des signaux aux capteurs d’un satellite qui localisera et communique en temps réel la position du redoutable prédateur des mers.

Pinging in for #Valentines Day ! Who's sending me chocolate covered seal ? 🌊⚡️🤔 https://t.co/aKNcU09zBD pic.twitter.com/QnVuCZouRw — Lydia Shark (@RockStarLydia) February 14, 2017

Un réseau social de requins

Les scientifiques ont voulu personnaliser l’expérience en attribuant à chaque requin un nom et une photo de profil. Ainsi, il est possible de suivre la vie de Buzz, Vader, Joseph, Caroline et de beaucoup d’autres.

Plusieurs de ces requins ont même un compte Twitter avec des milliers de followers, comme par exemple Lydia. Bref, un vrai réseau social pour suivre ces prédateurs, même si l’initiative paraît douteuse au vu du danger qu’ils représentent pour l’homme, comme le rappelle souvent l’actualité.