Le numéro un des réseaux sociaux continue de développer ses contenus vidéo. Facebook vient d'annoncer que le son des vidéos en autoplay sera dorénavant activé, et a confirmé l'arrivée de son application TV.

L’été dernier, Facebook avait choisi l’Australie pour tester le son activé en autoplay dans les vidéos. Une expérimentation qui devait permettre au réseau social de tester deux méthodes pour ramener le son dans ses contenus vidéos, afin de voir laquelle convenait le mieux à ses utilisateurs. L’une recourrait à la présence d’une pop-up, invitant à se rendre dans les paramètres pour désactiver le son, tandis que l’autre gardait le son désactivé par défaut, tout en ajoutant une nouvelle icône permettant d’activer le son.

C’est très clairement la première option qui semble avoir convaincu Facebook : parmi les nouveautés que vient d’annoncer le site web, on vient en effet d’apprendre que le son sera à présent activé par défaut sur les vidéos. Autrement dit, si votre téléphone n’est pas sur silencieux, et que vous n’êtes pas allés désactiver le son via les options du réseau social, toutes les vidéos de votre fil d’actualités se lanceront automatiquement avec le son quand vous les survolerez.

Le streaming musical ne sera pas interrompu

Un changement qui risque de surprendre les utilisateurs de Facebook, de plus en plus nombreux, par exemple ceux qui ont l’habitude de consulter discrètement leur fil d’actualité au bureau ou en rendez-vous. Quant à ceux qui regardent leur timeline tout en écoutant un morceau sur Apple Music, Spotify ou toute autre plateforme de streaming musical, l’entreprise a tenu à les rassurer en indiquant que le son des vidéos n’interromprait pas leur musique.

« Nous allons respecter les paramètres de votre téléphone. S’il y a du son sur votre téléphone, par défaut le son s’allumera au lieu de s’éteindre », a déclaré Dan Rose, le vice-président des partenariats de Facebook lors d’une conférence de presse.

En activant le son automatiquement, le réseau social espère pouvoir engager un plus grand nombre d’utilisateurs sur ses contenus vidéos. Depuis quelques années, l’évolution de Facebook laisse une place de plus en plus importante à la vidéo, qu’elle soit pré-enregistrée ou tournée en live, quitte à être effacée ensuite. Ce retour annoncé du son dans la vidéo s’inscrit dans cette dynamique, et la volonté de s’adapter au contexte dans lequel les gens utilisent l’application. En janvier 2016, près de 100 millions d’heures de vidéo avait été regardées sur le réseau social, précise Engadget.

Comme le note The Verge, les utilisateurs de Youtube s’attendent à voir la vidéo se lancer seule, avec le son activé, en cliquant sur son lien. Facebook voudrait que ses utilisateurs envisagent leur expérience sur son site de la même façon, avant tout comme une expérience audio et visuelle. Reste maintenant à savoir si ce souhait est conforme aux attentes de ses internautes.

Facebook à la conquête de nos écrans TV

Par ailleurs, le géant des réseaux sociaux vient de confirmer l’arrivée imminente de son application TV dédiée au contenu vidéo long format. Spécialement conçue pour Apple, Amazon et Samsung, l’app devrait permettre à ceux qui la téléchargeront d’accéder aux contenus vidéo partagés par leurs amis.

Un flux de vidéos les plus populaires en live sera également recommandé aux utilisateurs, en fonction de leurs propres intérêts. L’interface offrira enfin l’opportunité de sauvegarder les vidéos que l’on souhaite regarder plus tard.