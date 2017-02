Le Forum des images de Paris organise une expérience de réalité virtuelle axée sur le cinéma aux mois de février et mars. L'occasion d'enfiler un casque pour découvrir comment la VR peut servir de complément au septième art.

Le jeu vidéo n’est sans doute pas le seul avenir de la réalité virtuelle (VR). Le cinéma aussi peut être l’occasion de vivre une expérience de VR et la pratique tend même à s’ouvrir au grand public. À Paris, qui dispose déjà de sa salle d’arcade en VR du 21e siècle, le Forum des images propose quant à lui les 22 février et 15 mars 2017 un nouvel événement dédié à la réalité virtuelle, sous l’angle du cinéma.

« Il s’agit pour l’instant d’un rendez-vous mensuel, qui va bientôt devenir hebdomadaire » nous précise Diana-Odile Lestage, attachée de presse du Forum des images. « Si les séances prévues en février et mars sont plutôt axées sur le cinéma, les rendez-vous hebdomadaires seront eux plus sensoriels. Outre les casques et les fauteuils, il y aura aussi des manettes et des capteurs. »

Lors des deux séances à venir, 30 masques Samsung Gear seront mis à disposition du public, qui pourra profiter d’une programmation internationale de films. En février, le film I Philip sera notamment diffusé, proposant une promenade dans l’esprit de Philip K. Dick, l’auteur qui a inspiré de nombreux films de science-fiction, comme Blade Runner ou Total Recall. En mars, le Forum des images proposera également un film documentaire, Notes on Blindness – Into Darkness, sur le thème de la perte de vue.

« Le thème principal de ces événements est la fiction en réalité virtuelle. Les spectateurs pourront avoir une vision à 360 degrés des lieux, grâce à leurs mouvements de tête et aux fauteuils tournants », précise Diana-Odile Lestage.

Les rendez-vous de la VR auront lieu les 22 février et 15 mars 2017, de 16 h à 21 h au Forum des images de Paris. Le prix de la séance est fixé à 9€ par personne (7€ en tarif réduit).