Cortana peut désormais sauvegarder et notifier nos engagements pris par e-mail avec d'autres personnes de manière autonome.

Cortana, l’intelligence artificielle développée par Microsoft, avait été mise à jour l’année dernière avec une nouvelle fonctionnalité qui lui permettait de reconnaître nos promesses et nos engagements écrits sur des mails, en nous aidant à gérer les activités de nos calendriers à notre demande. Maintenant, l’IA est capable de faire cela de manière plus indépendante, en sauvegardant automatiquement chaque engagement pris dans son Centre d’Action avec un système de notification plus « intelligent ».

La nouvelle fonction de l’IA s’applique à tout genre de contexte : d’un dossier de travail que l’on doit compiler à des billets de cinéma que l’on doit acheter pour la soirée. Pour intégrer cette activité, l’on doit accéder aux services de Cortana et donner notre consentement de partage de données (comme toujours).

Les développeurs de Microsoft expliquent sur leur blog : « Pour commencer, envoyez tout simplement des e-mails comme vous le faite normalement et quand vous ferez quelque chose, Cortana reconnaîtra cela et sauvegardera les détails dans une notification créée pour vous. Si vous avez un délai dans le mail, Cortana vous le notifiera avant qu’il échoit et le sauvegardera dans le Centre d’Actions. »

Promesse tenue

Pour le moment, le nouveau service de Cortana est disponible seulement aux États-Unis pour le système d’exploitation Windows 10. Microsoft souligne qu’il y aura dans les semaines à venir une version pour Android et iOS. Bien évidemment, l’IA s’intégrera avec les comptes d’Outlook, d’Office 365 et d’autres services e-mail.