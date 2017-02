Ce mercredi, Google a dévoilé la première version de son application YouTube Go. Destinée à l'Inde et aux mauvaises connexions, YouTube Go permet d'alléger votre consommation de données et de télécharger des vidéos.

En septembre, Google annonçait plancher sur une nouvelle version de YouTube spécialement imaginée pour les marchés émergents sur lesquels les infrastructures réseaux peuvent être très insuffisantes. Moins lourde, plus rapide et pensé pour limiter sa consommation de bande-passante, cette app YouTube Go a donc de nombreux arguments pour l’Inde ou l’Amérique du Sud.

Finalement, Google a tranché pour tester son nouveau dispositif en Inde. Le marché indien, toujours en forte croissance, reste marqué par un pouvoir d’achat limité et des infrastructures réseaux insuffisantes : il se présente donc comme une cible parfaite pour les expérimentation de YouTube Go.

Parmi les fonctionnalités propres à cette version light de la plateforme vidéo, on trouve la proposition systématique de télécharger en cache les contenus ou de les regarder directement. Si l’on opte pour une version en cache d’une vidéo, l’application va nous proposer différentes qualités en détaillant leur poids exacte.

Il est important de noter que l’application ne propose pas de télécharger les vidéos en Full HD (1080 p) et se limite à 720p.

Par ailleurs, l’autre grande nouveauté de cette version altérée de YouTube est le partage de vidéos en cache plutôt malin et qui se montre convaincant au quotidien dans des situations où le réseau tend à manquer. En créant un réseau Wi-Fi local et sécurisé entre deux smartphones, YouTube Go va permettre aux deux appareils d’échanger des vidéos en cache rapidement et sans consommer aucune donnée supplémentaire.

Selon nos premières observations, les vidéos disponibles sur Go sont légèrement différentes de l’application que l’on connaît en Europe. Il n’est pas impossible que certains ayants-droits aient refusé de participer à cette initiative de Google, ces derniers étant toujours engagés dans une lutte acharnée contre le stream-ripping. De fait, il semble que dès lors que YouTube Go vous localise en France, le téléchargement de vidéos est rendu impossible.

Si aujourd’hui, la périphérie du test grandeur nature de YouTube Go se limite à l’Inde, vous pouvez facilement donner une chance à l’application dans nos contrées. On pense notamment à certains territoires urbains, comme le métro, et surtout aux victimes de la fracture numérique qui bien que mieux loties qu’un jeune Indien devraient également apprécier ces fonctionnalités lorsqu’elles seront débloquées en France.

Officiellement, YouTube Go n’est donc disponible que sur le Play Store indien, toutefois, si vous récupérez le fichier APK de l’app (APK Mirror) — restez prudent lorsque vous installez une application tierce — vous pourrez l’installer sur votre smartphone Android facilement.