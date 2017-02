Vidéo : Ce soir, nous serons en live sur YouTube pour discuter de Google Home, Siri & Alexa Julien Cadot - hier à 18:20 Tech

Numerama s'incruste dans le Tech'Paf #7 de FrAndroid pour discuter des assistants qui se multiplient comme des lapins numériques.

La guerre de l’assistant individuel fait rage et toutes les entreprises de la tech redoublent d’effort pour proposer des assistants de plus en plus intelligents. C’est cette notion d’intelligence que nous remettrons en question ce soir lors du Tech’Paf #7 de FrAndroid, dans lequel, une fois n’est pas coutume, nous nous incrusterons avec grand plaisir.

Nous avons un Google Home à la rédaction depuis un mois maintenant et nous utilisons Siri et ses amis depuis pas mal de temps. Entre retour d’expérience, interrogations sur les limites et possibilités des objets, réponses à vos questions et autres débats sur l’avenir de ces engins à l’international ou sur leur rapport à nos données privées, cette émission sera l’occasion de faire le tour de la question.

Récapitulons :

Quoi ? Tech Paf #7, émission dédiée aux assistants

Tech Paf #7, émission dédiée aux assistants Quand ? Ce soir à partir de 18h30.

Ce soir à partir de 18h30. Où ? Sur cet article (le lecteur YouTube est juste au-dessus).