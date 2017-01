Les fichiers .js ne pourront plus être attachés aux mails de Gmail pour des questions de sécurité.

Dès le 13 février prochain, les fichiers JavaScript (.js) ne pourront plus être attachés aux messages envoyés par Gmail. La décision a été prise par Google pour améliorer le niveau de sécurité de son service et brider la diffusion de virus informatiques. Parmi les autres fichiers bloqués, l’on trouve les fichiers de scripts Batch (.bat), les .exe et les .msc.

En effet, la plupart de ces fichiers ont une caractéristique en commun : ils sont exécutables. Par conséquent, dess pirates informatiques peuvent les utiliser avec des techniques d’hameçonnage pour les faire exécuter par leurs cibles et infecter, ainsi, leurs ordinateurs. Les fichiers .js, notamment utilisés pour développer des applications web, sont assez redoutables pour les ordinateurs Windows puisqu’ils exécutent de manière automatique le Windows Scripting Host (WSH), un logiciel permettant d’exécuter des scripts directement sur le système d’exploitation Windows.

Ainsi, à ceux qui ont besoin d’envoyer des fichiers .js pour différentes raisons, Google conseille d’utiliser ses autres plateformes, notamment Google Drive et Google Cloud Storage.