Les images explicites ne sont désormais plus visibles par défaut dans Google. C’est la conséquence du déploiement, ce mois d’août 2023, d’une mise à jour d’importance pour le service de recherche d’images de la société américaine. Dorénavant, les photographies qui peuvent être choquantes (pornographie, gore, violence, etc.) sont cachées derrière un filtre de flou. Ce paramètre peut être désactivé.

Déploiement du floutage de Google Images dans le monde entier

« Le nouveau paramètre de flou de SafeSearch est déployé pour tous les utilisateurs dans le monde entier ce mois-ci », confirme ainsi l’entreprise américaine dans un billet de blog partagé ce jeudi 3 août 2023. Il inclut par ailleurs d’autres annonces sur de nouvelles initiatives en matière sécurité lancées par Google — dont certaines ne sont toutefois pas encore disponibles en France. Promesse est faite, toutefois, de les déployer partout dès que possible.

Le floutage doit s’appliquer globalement, que vous utilisiez un PC, une tablette ou un smartphone, via le web comme l’application mobile. En outre, le paramètre se déploie que vous ayez un compte Google ou non. Cependant, la firme de Mountain View tient compte des réglages déjà existants. Si vous avez déjà désactivé l’option SafeSearch, les résultats explicites de Google Images doivent en principe s’afficher directement (sinon, il faudra vérifier l’option).

Le floutage est une nouvelle option dont Google a commencé à parler en début d’année. Il s’ajoute aux deux autres modes de SafeSearch, un outil présenté comme l’un des moyens de limiter l’exposition des mineurs à des contenus du net qui ne sont pas de leur âge. D’ailleurs, Google indique utiliser des signaux qui font passer le SafeSearch sur le filtre maximum quand ses systèmes pensent avoir affaire à un mineur.

Les trois options sont :

Filtrer : filtre les images, textes et liens explicites.

Flouter : floute les images explicites, mais les textes et liens explicites peuvent s’afficher.

Désactiver : affiche tous les résultats pertinents, y compris le contenu explicite.

Google insiste bien sur le fait que l’internaute garde le contrôle du paramètre, s’il est adulte, en pouvant l’ajuster à tout le moment. Cette levée du floutage peut être ponctuelle, en cliquant sur une image et en demandant à la voir intégralement, ou bien complète, en agissant sur le réglage directement. C’est d’ailleurs d’une simplicité telle que l’on peut imaginer que certains mineurs trouveront assez vite la combine — en tout cas, pour les grands ados.

Toutes les images floutées ne méritent peut-être pas de l’être. // Source : Capture d’écran

Selon nos constatations, le filtre réagit bien face aux mots clés évidents liés à de la recherche explicite, mais aussi à des termes beaucoup plus spécifiques. On relève toutefois une tendance au surfloutage, avec des images masquées alors qu’elles ne le méritaient peut-être pas. Certaines ne vont pas beaucoup plus loin que ce que l’on pourrait croiser dans un catalogue La Redoute, avec des personnes en petite tenue et dans une posture tout à fait neutre.

Il faut s’attendre à ce que l’option proposée par Google rencontre ponctuellement des ratés, tant les images recensées par son système sont nombreuses. En outre, il y en a toujours plus, y compris des visuels explicites générés par l’IA. Cependant, bien qu’elle ait ses limites, l’option a le mérite d’exister et de fournir une protection de plus. Son utilité ne sera toutefois pleine qu’en la combinant à d’autres dispositions, y compris l’implication des parents dans le quotidien numérique de leurs enfants.

